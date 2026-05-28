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“압수수색 왔다”며 내민 경찰 신분증, AI로 만든 가짜였다

입력:2026-05-28 15:50
수정:2026-05-28 15:52
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기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

생성형 인공지능(AI)으로 경찰 신분증을 위조한 뒤 경찰관 행세를 하며 주택에 침입해 금품을 훔친 30대가 경찰에 붙잡혔다.

제주서부경찰서는 절도 등 혐의로 30대 A씨를 입건해 조사하고 있다고 28일 밝혔다.

A씨는 지난 27일 오전 1시50분쯤 제주시 연동의 한 다가구주택에 들어가 금품을 훔친 혐의를 받고 있다.


그는 여성이 혼자 사는 집의 초인종을 누른 뒤 위조한 경찰 신분증을 보여주며 “경찰이다” “압수수색을 하러 왔다”는 취지로 피해자를 속인 것으로 조사됐다. 경찰 신분증은 AI를 이용해 만들었다고 한다.

피해자는 수상하다고 느껴 약 17시간 뒤 경찰에 신고했다.

경찰은 차량을 타고 달아난 A씨를 이날 오전 7시쯤 제주시 한 도로에서 긴급체포했다.


추가 범행 여부 등을 조사 중인 경찰은 구속영장을 신청할 예정이다.

강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr

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