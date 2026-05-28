양주시, 유네스코 세계유산위원회 앞두고 회암사지 홍보
경기 양주시가 오는 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 앞두고 회암사지 세계유산 등재 홍보 확대에 나섰다.
양주시는 최근 시 SNS 캐릭터 ‘별산’과 포천시 캐릭터 ‘포우리’가 함께 참여한 홍보 영상을 제작하며 회암사지 알리기에 본격 나섰다고 28일 밝혔다.
이번 영상은 양주시 회암사지와 포천 가든페스타 현장을 배경으로 촬영됐으며, 유튜브 채널 ‘양주 별산’을 통해 공개됐다.
이번 콘텐츠는 양주시 도시브랜드 전국 홍보 프로젝트인 ‘팔도강산 별산 로드’와 글로벌 확장편 ‘세계유산을 향한 별산의 여정’의 일환으로 추진됐다.
특히 경기북부 지자체 캐릭터 간 협업을 통해 회암사지 세계유산 등재에 대한 공감대를 넓히고 전국적인 관심을 유도하는 데 초점을 맞췄다.
양주시는 지난 2025년 회암사지가 세계유산 우선등재목록에 선정된 이후 2029년 본등재를 목표로 다양한 홍보 활동을 이어오고 있다.
앞으로도 전국 주요 관광지와 세계유산 현장을 연계한 콘텐츠를 지속 제작해 회암사지의 역사·문화적 가치를 적극 알릴 계획이다.
양주시는 특히 부산에서 개최되는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 계기로 회암사지의 세계유산적 의미와 가치를 국내외에 더욱 널리 알린다는 방침이다.
양주시 관계자는 “다양한 콘텐츠와 지자체 간 협업을 통해 회암사지 세계유산 등재에 대한 국민적 공감대를 확대해 나가겠다”며 “앞으로도 지속적인 홍보 활동으로 세계유산 등재 추진에 힘쓰겠다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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