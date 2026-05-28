양자 현실이 되다…‘퀀텀 코리아 2026’ 7월 DDP 개최
국내외 양자과학기술 연구자와 기업, 정부 관계자들이 참여하는 ‘퀀텀 코리아 2026’이 오는 7월 2일부터 4일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.
과학기술정보통신부가 주최하는 이번 행사는 ‘양자가 현실이 되다, 혁신을 위한 담대한 도전(Quantum in Action, Grand Challenges for Innovation)’을 주제로 개최된다.
행사에는 글로벌 양자기술 생태계의 최신 흐름을 공유하고 기술·산업 협력 방안을 논의하기 위한 국제 컨퍼런스와 산업 전시, 대중 강연 등이 마련된다.
핵심 프로그램인 국제 컨퍼런스(CQI)에는 세계적인 양자과학 분야 석학들이 기조연설자로 참여한다. 양자 컴퓨팅 분야의 선구자로 평가받는 미국 MIT의 아이작 추앙 교수와 영국 임페리얼 칼리지 런던의 김명식 석좌교수가 양자기술의 최신 연구 성과와 미래 발전 방향을 발표할 예정이다.
전시관에는 국내외 주요 기업과 연구기관 56개사가 참가해 양자 컴퓨터와 양자 통신, 양자 센서 등 산업 현장 적용이 가능한 첨단 기술과 인프라를 공개한다. 주최 측은 이번 전시가 기술 교류를 넘어 글로벌 비즈니스 협력의 장이 될 것으로 기대하고 있다.
일반 관람객을 위한 프로그램도 함께 운영된다. 과학 유튜버 ‘궤도’와 ‘허성범X과학쿠키’가 참여하는 특별 강연에서는 양자기술의 개념과 원리를 대중의 눈높이에 맞춰 설명할 예정이다.
또한 ‘세상을 바꾸는 시간 15분(세바시)’ 특집 강연에서는 양자기술이 미래 산업과 일상에 미칠 변화에 대한 이야기가 진행된다.
업계에서는 양자기술이 미래 산업 경쟁력과 국가 안보를 좌우할 핵심 전략기술로 자리 잡고 있는 만큼, 기술 내재화와 글로벌 협력 확대가 중요하다는 평가가 나온다.
퀀텀 코리아 2026 관계자는 “양자기술이 연구 단계를 넘어 점차 현실적인 응용 단계로 발전하고 있다”며 “이번 행사가 글로벌 기술 흐름을 공유하고 국내 양자 생태계 경쟁력과 협력 가능성을 확대하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.
한편, 참관객 사전등록은 공식 홈페이지를 통해 오는 6월 26일까지 진행되며, 행사 관련 소식은 공식 유튜브와 인스타그램 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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