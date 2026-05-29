하루 딱 4시간만 여는, 여의도 밀크티 가게의 비밀[한우물보고서]

지난 21일 '밀키웨이 밀크티' 사장 최선경(44)씨가 자신이 만든 밀크티를 들어보이고 있다. 권현구 기자

2평 가게, 메뉴 하나, 사람 하나



서울 여의도 정우빌딩 지하 1층의 지도. 빨간색 동그라미가 그려진 곳이 '밀키웨이 밀크티'가 있는 곳이다.

밀키웨이 밀크티 가게의 모습. 그가 좋아하는 음악, 소설, 시집, 영화 포스터로 빼곡하게 채워져있다. 권현구 기자

밀키웨이 밀크티의 메뉴판. 메뉴는 단 하나다.

최씨가 밀크티를 끓이고 있는 모습. 권현구 기자

데자와를 좋아하던 연대생



로얄 밀크티는 고정 메뉴 8개와 매달 바뀌는 스페셜 메뉴 1개로 운영중이다. 총 9개의 찻잎 중에 하나를 고르면 된다.

최씨가 출근하면 가장 먼저 꺼내놓는 입간판. 권현구 기자

밀키웨이 밀크티에는 꿈을 적는 '드림북'이 있다. 최씨는 2007년부터 현재까지 쌓인 모든 드림북을 보관 중이다.

2012년도 드림북에 적혀있던 한 대학생의 '꿈'

숙명여대 학생이 그려서 가져다 준 팬아트. 최씨는 이를 냉장고에 소중하게 붙여 놓았다.

아이스 밀크티를 컵에 담고 있는 최씨. 최씨의 담담한 성격처럼 밀키웨이 밀크티의 일회용 컵과 컵홀더에는 그 어떠한 로고도 이름도 없다. 권현구 기자

사라진 가게들, 남은 시간



지난 3월 5일 다녀간 세모녀가 적고간 드림북의 내용. 이대 79학번 엄마와 07, 17학번 자매가 다녀갔다.

박민영씨가 2014년 9월 자신의 소셜미디어 엑스(X,옛 트위터)에 올린 밀키웨이에 방문했다는 글. 그의 소셜미디어에 '밀키웨이'를 검색하니 글 수십개가 쏟아졌다. 박민영씨 제공

점심시간이 끝난 후 쌓인 우유곽을 헹구고 있는 최씨.

버틴 시간이 아니라, 쌓아온 시간



조지오웰이 '차(tea)'에 대해 쓴 짧은 논문에서 발췌한 내용이라고 한다.

벽에는 영화 ‘비포 선라이즈’ ‘비포 선셋’ ‘비포 미드나잇’ 포스터가 나란히 붙어 있다. 같은 배우와 감독이 9~10년 터울로 찍은 연작이다. 최씨는 “이 공간에 세월을 담고 싶었다”고 했다. 권현구 기자

한 잔이 누군가의 단골 가게가 될 때

