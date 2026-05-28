고의·중과실만 없다면…수학여행 사고 나도 교사는 ‘면책’
앞으로 수학여행이나 수련회 등 현장체험학습에서 안전사고가 발생하더라도 고의나 중과실이 없다면 교사는 민·형사상 책임을 지지 않게 된다.
교육부는 28일 이 같은 내용을 담은 ‘현장체험학습 지원 방안’을 발표했다.
이번 대책은 이재명 대통령이 지난달 국무회의에서 안전사고 우려로 학교들이 소풍·수학여행을 가지 않는 세태를 비판하고 교육부에 대책 마련을 지시한 데 따른 것이다.
핵심은 현행 학교안전법 개정이다.
학교장과 교직원, 보조인력은 안전사고관리 지침을 현저히 위반하는 등 고의 또는 중과실이 있는 경우를 제외하고는 학교안전사고와 관련한 민사·형사상 책임을 지지 않게 된다.
현행법은 안전사고관리 지침에 따라 안전조치 의무를 다한 경우에만 법적 책임을 면제하고 있는데, 이번 개정으로 면책 범위가 확대되는 셈이다.
교육부는 국회와 조속히 협의해 올 하반기 법률 개정 작업에 돌입하고, 내년 상반기에는 개정안이 시행될 수 있도록 할 방침이다.
교육부에 따르면 경찰청은 이런 내용의 법 개정 취지를 반영해 조만간 별도의 수사 지침을 마련할 예정이다.
교육부는 안전사고 발생 시 교사를 보호할 수 있는 법률 지원 체계도 강화할 방침이다.
사고 발생 즉시 교육청 전담팀이 사고 수습을 지원하고, 사고 발생 시점부터 전담 변호사를 지정해 법률 상담부터 소송 대응까지 모든 법적 대응을 교육청 차원에서 일괄 지원하겠다는 것이다.
기존엔 소송 이후에야 법적 지원이 가능했다.
최교진 교육부 장관은 “현장체험학습은 학교 안에서의 배움을 삶과 연결하는 중요한 교육활동”이라며 “교사와 학생 모두를 보호하는 안전망을 구축하고, 양질의 체험학습이 이뤄질 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 밝혔다.
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