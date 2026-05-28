제주 떠나는 10·20대… 지난해 순유출률 청년층 ‘최다’
지난해 제주에서 다른 지역으로 빠져나간 인구가 들어온 인구보다 4000명 넘게 많았던 것으로 나타났다. 10대·20대의 순유출률이 다른 연령대보다 높았다.
28일 호남지방통계청이 발표한 ‘2025년 호남·제주지역 국내 인구이동 현황’을 보면 지난해 제주 전입자는 7만7588명, 전출자는 8만1861명으로 집계됐다. 전출자가 전입자보다 4273명 많아 순유출을 기록했다.
연령대별로 보면 20대의 순유출률이 3.2%로 가장 높았다. 10대도 1.5%로 뒤를 이었다. 청소년과 청년층을 중심으로 제주 이탈 흐름이 두드러진 셈이다.
다른 연령대의 순유출률은 상대적으로 낮았다. 70대가 0.4%, 30대가 0.3%였고 50대·60대·80세 이상은 각각 0.2%로 나타났다. 40대는 0.1%였다.
수도권과의 이동만 따로 보면 지난해 제주에서 수도권으로 옮긴 인구는 1만8000명, 수도권에서 제주로 들어온 인구는 1만6000명이었다. 이에 따라 제주에서 수도권으로 2000명의 순유출이 발생했다.
제주 전체 전출자의 이동 사유는 주택 문제가 27.2%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 가족 26.7%, 직업 23.4%, 교육 7.9%, 주거환경 5.0% 순이었다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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