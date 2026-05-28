고양 관산동 주상복합 ‘건물 운영 마비’ 행정조치 촉구
관산동 한승미메이드 입주민들 고양시청 집단민원
“상가 측 공용관리비 수년 미납…행정지도 필요해”
경기 고양시 관산동 한승미메이드 주상복합 입주민들이 상가 측의 장기 관리비 체납으로 건물 운영이 마비 위기에 놓였다며 고양시에 집단민원을 제기했다.
한승미메이드 주상복합 비상대책위원회와 입주민 30여명은 지난 27일 고양시청을 찾아 진정서를 제출하고 긴급 행정조치를 요청했다.
비대위는 상가 측이 수년간 공용관리비를 납부하지 않으면서 현재까지 누적 체납액이 약 3억3000만원 규모에 이른다고 주장했다. 또 장기간 누적된 미납으로 인해 건물 운영비와 공용 전기료 지급이 어려운 상황이라고 설명했다.
입주민들은 그동안 자체적으로 비용을 분담해 공용 전기료와 인건비 등을 충당해왔지만 예비비가 모두 소진됐고, 최근에는 전기요금 미납 문제로 관리비 통장이 압류·추심됐다고 밝혔다. 이로 인해 건물 전체 단전 가능성까지 우려된다는 입장이다.
또 관리 인력 급여 지급이 어려워지면서 소방안전관리자와 전기안전관리자 등 필수 인력 운영에도 차질이 발생하고 있다고 주장했다.
비대위는 진정서를 통해 ▲체납 문제 해결을 위한 행정지도 ▲전기 공급 중단 방지를 위한 관계기관 협의 ▲건축물 안전관리 실태 점검 등을 요청했다. 또 입주민 서명부와 관리비 미납 자료, 한전 압류 관련 서류 등을 시에 제출했다.
입주민들은 “장기 체납 문제로 인해 입주민들의 주거 안정과 안전이 위협받고 있다”며 “건물 운영 정상화를 위한 행정기관의 적극적인 대응이 필요하다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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