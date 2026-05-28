박수현·김태흠 충남지사 선거 막판 공방 치열
전날 열린 6.3 지방선거 충남도지사 선거 마지막 TV토론회에서 충돌한 쟁점을 두고 더불어민주당 박수현 후보와 국민의힘 김태흠 후보가 28일 의혹 제기와 비방을 이어갔다.
박수현 후보는 28일 충남도청에서 기자회견을 열고 김 후보의 불기소 설명서 공개 요구에 대해 “모든 것을 다 밝혔음에도 불구하고 서류의 진위마저 의심하고 공세를 벌이는 것에 일일이 대꾸할 가치가 없다”며 “이미 8년의 공직 선출 선거를 통해 이런 것들이 모두 증명됐기 때문에 22대 국회의원으로 선출됐다”고 말했다.
박 후보는 이어 “이후 검증을 거쳐서 청와대 수석대변인 등 엄중한 공직을 수행했던 것”이라며 “지금에 와서 또다시 (의혹을) 제기하는 것은 저열한 정치 공세에 불과하다”고 밝혔다.
김 후보가 토론회에서 성과로 내세운 국비 12조원 확보와 49조원 투자유치에 대한 비판도 이어갔다.
박 후보는 “상대 후보의 국비 확보와 투자 유치 주장은 외화내빈이고 허장성세”라며 “백번 양보해도 빚내서 잔치를 벌일 순 없다”고 말했다. 그는 이어 “국비 확보 과정에서 지방비가 매칭되는 것과 지난 도정을 이어받다 보니 부채가 늘었다는 건 (책임) 떠넘기기에 불과하다”며 “부채가 생길 수 있다는 부분은 말하지 않고 겉에 드러난 수치만 강조하는 것은 지난 4년간 세입 추계의 실패와 재정 관리의 무능을 드러내는 것”이라고 강조했다.
김태흠 후보 캠프는 이날 성명을 통해 박 후보가 의혹 해소 근거로 내세운 검찰 문건을 국민에게 공개하자며 ‘불기소 설명서 독회 기자회견’ 공동 개최를 제안했다.
김 후보 캠프는 “박 후보가 마지막 토론회까지 자신의 사생활 의혹과 관련해 ‘허위사실’ 주장만 반복하며 정작 핵심 검증은 회피했다”며 “무엇이 어떻게 허위인지에 대한 설명 없이 국민과 언론을 상대로 정치적 프레임만 씌우고 있다”고 비판했다.
캠프는 또 박 후보가 반복적으로 언급한 검찰 문건에 대해 “박 후보 본인의 결백을 인정한 문서가 아니다”며 “해당 문건은 2018년 박 후보 전처와 측근 인사들이 제기한 ‘내연녀 공천 의혹’ 폭로와 관련해 박 후보 측이 제기한 명예훼손 사건에서 검찰이 피의자들을 재판에 넘기지 않기로 결정하며 발급한 불기소설명서”라고 주장했다.
박 후보가 토론회에서 강조한 ‘거짓말탐지기’ 발언에 대해서는 “불기소설명서상 거짓말탐지기로 조사를 받고 진실 반응이 나온 주체는 박 후보가 아닌 피의자들이다”며 “검찰은 피의자들의 진실반응 등을 근거로 명예훼손이 아니라고 판단했다”고 반박했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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