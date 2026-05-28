도장 탈의실서 6000여회 불법촬영… 태권도 관장 징역 7년
자신이 관장으로 있는 태권도장 내 여자 탈의실에 초소형 카메라를 설치해 관원과 사범 등을 불법촬영해온 30대에게 법원이 실형을 선고했다.
수원지법 형사13부(재판장 장석준)는 28일 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성착취물 제작) 등 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 7년을 선고했다. 성폭력 치유 프로그램 80시간 이수, 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 취업 제한 7년도 함께 명령했다.
경기도 용인에서 태권도장을 운영해온 A씨는 2023년 3월부터 지난해 11월까지 탈의실에 몰래 설치한 카메라를 통해 여성 관원과 사범이 옷을 갈아입는 모습을 불법 촬영한 혐의로 기소됐다.
수사당국이 파악한 A씨의 불법촬영 횟수는 약 6300차례에 이른다. 피해자 가운데는 5세 여아를 비롯해 매우 어린 피해 아동도 여럿 있는 것으로 드러났다.
A씨는 법정에서 “카메라를 설치만 했다”고 주장했으나 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 “디지털 포렌식 결과 피고인이 영상 일부를 확인한 것으로 보이고, 하드디스크에 남아 있는 영상만으로도 특정된 피해자 수가 다수”라며 “일부 영상은 해외 사이트에 유포되는 등 죄질이 매우 불량하다”고 질타했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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