금전 문제로 아내 살해한 70대, 징역 12년 선고
금전 문제로 다투다 80대 아내를 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 70대 남성이 징역 12년을 선고받았다.
의정부지법 형사11부(부장판사 양철한)는 28일 살인 혐의로 구속기소된 70대 남성 A씨에게 징역 12년과 5년간의 보호관찰을 선고했다.
재판부는 A씨가 아파트 매매대금 처분 문제로 피해자인 아내와 말다툼을 벌이던 중 불만을 품고 범행한 것으로 판단했다.
재판부는 “어떠한 사정이 있더라도 동거 중인 배우자를 살해한 행위는 용서받기 어렵다”며 “피고인의 행위로 인해 무엇과도 바꿀 수 없는 피해자의 생명을 잃게 됐다”고 밝혔다.
다만 재판부는 양형에 있어 A씨가 범행 약 3개월 전 치매 전 단계 진단을 받은 점과 고령인 점, 범행으로 직접적인 경제적 이득을 얻을 수 없었던 점 등을 고려했다고 설명했다.
앞서 검찰은 지난 결심공판에서 범행 경위와 수법, 폭력성 등을 고려할 때 재범 위험성이 있다며 징역 15년을 구형했다.
A씨 측은 재판 과정에서 혐의를 인정하면서도 진술을 번복하거나 재판 절차를 제대로 이해하지 못하는 듯한 모습을 보였다. 변호인은 A씨가 심각한 인지기능 저하와 피해망상 증세를 겪고 있었다며 선처를 요청했다.
반면 피해자 유족 측은 A씨의 태도가 책임을 회피하기 위한 연기에 불과하다고 주장했다. 또 이번 사건이 단순한 우발적 범행이 아니라 오랜 기간 이어진 가정폭력 끝에 발생한 잔혹한 살인이라며 엄벌을 촉구했다.
A씨는 지난 2월 의정부시 자택에서 금전 문제로 다투던 중 80대 아내를 여러 차례 폭행하고 목을 졸라 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 범행 이후 평소 다니던 가게를 찾아 횡설수설하는 모습을 보였고, 이를 수상하게 여긴 가게 주인의 신고로 범행이 드러났다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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