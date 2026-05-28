홍준표 “사이비 보수 탓에 보수 대통령 두 번이나 탄핵”

“지방선거 뒤 정통 보수주의 복원돼야”

“건강한 보수·진보가 대한민국 양날개”

“대화와 타협으로 조정돼야 선진 대국”

홍준표 전 대구시장이 지난해 4월 29일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 제21대 대통령 후보자 국민의힘 3차 경선 진출자 발표 행사에서 이동하는 모습. 연합뉴스

홍준표 전 대구시장이 6·3 지방선거 이후 보수 진영에 정통 보수주의가 복원돼야 한다고 주장했다.



홍 전 시장은 28일 페이스북에 올린 글에서 “정통 보수주의 복원이 시급하다”라며 “사이비 보수들의 준동으로 보수 출신 대통령이 두 번이나 탄핵당하고 보수 진영 내부도 갈갈이 찢겨 서로 반목만 하고 있다”라고 말했다.



그는 “건강한 보수와 건강한 진보가 양날개로 끌고 가는 세상이 바람직한 대한민국”이라며 “보수의 기본적 가치는 자유와 성장이고 진보의 기본적 가치는 평등과 분배”라고 했다.



이어 “그 두 가지 가치가 상충되지 않고 대화와 타협으로 조정되는 대한민국이 된다면 비로소 선진대국이 될 수 있다고 본다”라고 적었다.



선거 때마다 반복되는 정치권의 극한 대립에 대해서는 “선거철만 되면 이 나라는 전쟁터가 되지만 그건 건강한 나라를 만들기 위한 진통에 불과하다”고 주장했다.







홍 전 시장은 최근 보수 진영의 쇄신 필요성을 잇달아 언급해왔다.



앞서 자신이 개설한 소통 채널 ‘청년의꿈’에서도 국민의힘을 향해 “보수의 정체성을 상실한 집단은 이제 사라져야 한다”며 “정통 보수주의가 새롭게 등장해야 한다”고 주장한 바 있다.



그는 더불어민주당 김부겸 후보를 지지한 것을 두고 국민의힘 측에서 ‘배신자’라는 비판이 나오자 “이미 서로의 신뢰가 깨어진 마당에 각자의 길로 가는 것을 배신이라고 하진 않는다”고 반박하기도 했다.



홍 전 시장은 지난달 4일 “정당에 얽매이지 않고 보수·진보에 얽매이지 않고 세평에 얽매이지 않고 바람처럼 자유롭게 살겠다”며 정치 은퇴를 선언했다.



강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 홍준표 전 대구시장이 6·3 지방선거 이후 보수 진영에 정통 보수주의가 복원돼야 한다고 주장했다.홍 전 시장은 28일 페이스북에 올린 글에서 “정통 보수주의 복원이 시급하다”라며 “사이비 보수들의 준동으로 보수 출신 대통령이 두 번이나 탄핵당하고 보수 진영 내부도 갈갈이 찢겨 서로 반목만 하고 있다”라고 말했다.그는 “건강한 보수와 건강한 진보가 양날개로 끌고 가는 세상이 바람직한 대한민국”이라며 “보수의 기본적 가치는 자유와 성장이고 진보의 기본적 가치는 평등과 분배”라고 했다.이어 “그 두 가지 가치가 상충되지 않고 대화와 타협으로 조정되는 대한민국이 된다면 비로소 선진대국이 될 수 있다고 본다”라고 적었다.선거 때마다 반복되는 정치권의 극한 대립에 대해서는 “선거철만 되면 이 나라는 전쟁터가 되지만 그건 건강한 나라를 만들기 위한 진통에 불과하다”고 주장했다.홍 전 시장은 “이번 지선이 끝나면 정통 보수주의가 복원돼 건강한 보수와 건강한 진보가 양날개로 날아올라 이 나라를 선진대국으로 만드는 데 기여했으면 한다”고 덧붙였다.홍 전 시장은 최근 보수 진영의 쇄신 필요성을 잇달아 언급해왔다.앞서 자신이 개설한 소통 채널 ‘청년의꿈’에서도 국민의힘을 향해 “보수의 정체성을 상실한 집단은 이제 사라져야 한다”며 “정통 보수주의가 새롭게 등장해야 한다”고 주장한 바 있다.그는 더불어민주당 김부겸 후보를 지지한 것을 두고 국민의힘 측에서 ‘배신자’라는 비판이 나오자 “이미 서로의 신뢰가 깨어진 마당에 각자의 길로 가는 것을 배신이라고 하진 않는다”고 반박하기도 했다.홍 전 시장은 지난달 4일 “정당에 얽매이지 않고 보수·진보에 얽매이지 않고 세평에 얽매이지 않고 바람처럼 자유롭게 살겠다”며 정치 은퇴를 선언했다.강창욱 기자 kcw@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지