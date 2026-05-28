‘카오스 제로 나이트메어’, 텐센트와 손잡고 中 정식 출시
스마일게이트가 28일 중국 텐센트와 손잡고 로그라이크 RPG(역할수행게임) ‘카오스 제로 나이트메어(카제나)’의 중국 정식 서비스를 시작했다.
카제나는 ‘에픽세븐’의 개발사 슈퍼크리에이티브가 만든 2D 애니메이션 기반 서브컬처 RPG다. 지난해 10월 전세계 174개국에서 서비스를 시작했다.
카제나의 중국 내 서비스는 텐센트가 담당한다. 스마일게이트와 텐센트는 정식 서비스에 앞서 지난 3월 현지에서 비공개 테스트(CBT)를 진행하는 등 현지 이용자들과 소통해왔다. 양사는 앞으로도 카제나의 성공적인 중국시장 안착을 위해 긴밀한 협업관계를 이어 나갈 계획이라고 밝혔다.
스마일게이트 백영훈 최고브랜드책임자(CBO)는 “이미 검증된 최고의 퍼블리싱 역량을 갖춘 텐센트와 함께하는 만큼 오랜 파트너십을 통해 쌓인 신뢰와 협업 노하우를 바탕으로 중국에서 카제나의 성공을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
스마일게이트는 중국 정식 서비스를 기념해 신규 캐릭터 ‘페이’를 중국에 선공개했다. 페이는 여름시즌 한국과 글로벌 지역에도 정식으로 출시할 예정이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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