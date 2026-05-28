포항시, 복지정책 로드맵 수립…“지역 맞춤형 사회보장체계 구축”
경북 포항시가 지역 맞춤형 복지정책 확대와 함께 향후 4년간 복지정책의 방향을 담을 중장기 계획 수립에 착수했다.
시는 28일 ‘제6기(2027~2030) 지역사회보장계획’ 수립을 위한 착수보고회를 열고, 복지정책 전반에 대한 로드맵 설계에 들어갔다고 밝혔다.
이날 회의에는 관련 부서장과 지역사회보장협의체 위원, 분야별 전문가, 연구용역 수행기관 관계자 등 20여 명이 참석해 계획 수립 방향과 추진 일정, 태스크포스(TF) 운영 방안 등을 공유하고 의견을 교환했다.
지역사회보장계획은 ‘사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률’에 근거해 지방자치단체가 4년마다 수립하는 법정 중기 기본계획이다. 지역의 복지 수요와 자원을 종합 분석해 사회보장 체계를 구축하고, 사회보장 격차 해소와 주민 삶의 질 향상을 목표로 한다.
이번 제6기 계획은 저소득층, 여성·가족, 이주민, 노인, 장애인, 아동·청소년, 교육, 주거, 신체·정신건강, 문화·여가, 고용, 안전 등 13개 분야를 포괄하는 종합계획으로 수립된다.
특히 저출생·고령화, 1인 가구 증가, 경제적 양극화 등 급변하는 사회 환경에 대응해 지역 특성과 시민 수요를 반영한 실효성 있는 정책 발굴에 초점을 맞출 방침이다.
시는 지난해 시민 400가구를 대상으로 방문 면접과 온라인 조사를 병행한 욕구조사를 실시했으며, 이를 토대로 정책 기초자료를 확보했다.
또 지역사회보장협의체 위원과 사회복지 전문가, 유관기관 실무자, 공무원 등으로 구성된 TF를 운영해 전략 수립과 중점 사업 발굴, 주민 의견 수렴, 추진 상황 점검을 추진할 계획이다.
향후 일정은 7월까지 과제 발굴과 부서 협의를 거쳐 중간보고회를 하고, 전문가 및 시민 의견을 반영해 9월 최종안을 확정한다.
김신 포항시 복지국장은 “시민의 다양한 복지 수요를 반영한 실현 가능하고 지속 가능한 정책을 마련하겠다”며 “누구도 소외되지 않는 복지도시 포항 구현에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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