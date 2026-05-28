시사 전체기사

‘계엄 문건 사후 작성’ 강의구 전 부속실장 징역 1년 6개월

입력:2026-05-28 15:02
공유하기
글자 크기 조정
강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 서울중앙지법 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 이후 계엄 선포문을 작성해 윤석열 전 대통령 등의 서명을 받은 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 실형을 선고받았다.

서울중앙지법 형사30부(재판장 박옥희)는 28일 허위공문서 작성 및 행사 등 혐의로 기소된 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 또 도망 우려가 있다며 강 전 실장을 법정구속했다.

강 전 실장은 비상계엄 선포로부터 사흘이 지난 2024년 12월 6일 계엄 선포문 표지를 작성해 윤 전 대통령과 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관으로부터 서명을 받았다. 법원은 이같은 행위가 비상계엄 선포의 절차적 위법성을 숨기기 위함이라는 특검팀 주장을 받아들였다.


재판부는 “비상계엄이 대통령의 서명과 국무위원의 부서가 담긴 문서로 이뤄지지 않았다는 하자를 인지한 후 이를 은폐하기 위해 당초 배포된 선포문에 없던 표지를 새로 작성했다”며 “죄책이 무겁다”고 지적했다.

다만 허위작성공문서 행사 혐의에 대해서는 무죄가 선고됐다. 강 전 실장이 서명받은 문서를 책상 서랍에 보관하다가 파기했는데, 이를 문서 행사로 보기 어렵다는 취지다. 결과적으로 특검이 구형한 징역 5년에는 못 미치는 형량이 선고됐다.

앞서 윤 전 대통령과 한 전 총리 역시 같은 건에 대해 허위공문서작성, 대통령기록물법 위반 혐의로 각각 기소, 1·2심에서 유죄가 인정됐다. 이들 역시 허위작성공문서 행사 혐의에 대해서는 무죄를 받았다.


송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
제주서 폭포 절벽으로 추락한 반려견, 해경이 구조
한동훈 선전 분위기?…정청래 “일종의 착시현상” 일축
코스피 ‘8천피’ 여파… 국민연금 170조 매도폭탄 터지나
“삼성 반도체 공장 멈추겠다” 타워크레인 노동자 총파업
[속보] ‘한덕수 재판서 위증’ 윤석열 전 대통령에 무죄 선고
삼성·SK 질주하지만… 뒤 받칠 ‘글로벌 톱5 소부장’은 0곳
제주항공, ‘파손 캐리어’ 승객서명 위조 논란
“16억 아파트 살게요”… 큰 손 된 ‘삼전 남편·하닉 아내’
국민일보 신문구독