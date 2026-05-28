‘계엄 문건 사후 작성’ 강의구 전 부속실장 징역 1년 6개월
12·3 비상계엄 이후 계엄 선포문을 작성해 윤석열 전 대통령 등의 서명을 받은 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 실형을 선고받았다.
서울중앙지법 형사30부(재판장 박옥희)는 28일 허위공문서 작성 및 행사 등 혐의로 기소된 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고했다. 또 도망 우려가 있다며 강 전 실장을 법정구속했다.
강 전 실장은 비상계엄 선포로부터 사흘이 지난 2024년 12월 6일 계엄 선포문 표지를 작성해 윤 전 대통령과 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관으로부터 서명을 받았다. 법원은 이같은 행위가 비상계엄 선포의 절차적 위법성을 숨기기 위함이라는 특검팀 주장을 받아들였다.
재판부는 “비상계엄이 대통령의 서명과 국무위원의 부서가 담긴 문서로 이뤄지지 않았다는 하자를 인지한 후 이를 은폐하기 위해 당초 배포된 선포문에 없던 표지를 새로 작성했다”며 “죄책이 무겁다”고 지적했다.
다만 허위작성공문서 행사 혐의에 대해서는 무죄가 선고됐다. 강 전 실장이 서명받은 문서를 책상 서랍에 보관하다가 파기했는데, 이를 문서 행사로 보기 어렵다는 취지다. 결과적으로 특검이 구형한 징역 5년에는 못 미치는 형량이 선고됐다.
앞서 윤 전 대통령과 한 전 총리 역시 같은 건에 대해 허위공문서작성, 대통령기록물법 위반 혐의로 각각 기소, 1·2심에서 유죄가 인정됐다. 이들 역시 허위작성공문서 행사 혐의에 대해서는 무죄를 받았다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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