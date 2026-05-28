“후원금 돌려달라” 정의연·윤미향 상대 소송 6년 만에 기각
시민단체 정의기억연대(정의연) 후원자들이 단체와 윤미향 전 국회의원 등을 상대로 낸 후원금 반환 청구 소송에서 1심 법원이 원고 패소 판결을 내렸다. 소송이 제기된 지 약 6년 만이다.
서울서부지법 민사36단독 주한길 판사는 28일 정의연 후원자들이 정의연과 전신인 한국정신대문제대책협의회, 윤 전 의원을 상대로 제기한 후원금 반환 청구를 기각했다.
후원자 2명은 2020년 9월 정의연 측에 후원금 120만원을 돌려달라며 소송을 냈다.
민사 재판은 관련 형사 사건의 진행 상황을 지켜보기 위해 한동안 중단됐다가 윤 전 의원의 형이 확정된 뒤 다시 진행됐다. 윤 전 의원은 2024년 11월 후원금 횡령 혐의로 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 확정받았다.
재판부는 올해 1월 ‘정대협과 윤 전 의원 측이 원고들에게 후원금을 반환하라’는 취지의 화해 권고 결정을 내렸지만 윤 전 의원 측이 이의를 제기하면서 정식 판결 절차가 이어졌다.
같은 날 법원은 일본군 위안부 피해자 지원시설인 나눔의집 후원자들이 낸 후원금 반환 청구도 받아들이지 않았다. 후원자 3명은 나눔의집을 상대로 후원금 365만원을 돌려달라고 요구했지만 1심에서 패소했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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