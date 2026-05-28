“후원금 돌려달라” 정의연·윤미향 상대 소송 6년 만에 기각

이나영 정의기억연대 이사장이 지난 1월 7일 서울 종로구 옛 일본대사관 앞에서 일본군 위안부 피해자를 기리는 34주년 맞이 특별 수요시위에 참석해 발언하는 모습. 윤웅 기자

후원자 2명은 2020년 9월 정의연 측에 후원금 120만원을 돌려달라며 소송을 냈다.