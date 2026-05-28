스페이스X 초기 투자자 “스페이스X·테슬라 합병은 시간 문제”
스페이스X와 테슬라의 합병은 단지 시기의 문제일 뿐 결국에는 성사될 수밖에 없다는 전망이 나왔다.
블룸버그 통신은 27일(현지시간) 스페이스X의 초기 투자자인 피터 디아만디스가 이 같은 관측을 내놨다고 보도했다.
디아만디스는 블룸버그TV와의 인터뷰에서 일론 머스크가 스페이스X에서는 확보하고 있지만 테슬라에는 없는 ‘초의결권’을 합병을 통해 가질 수 있다는 점에서 두 회사의 합병이 논리적으로 타당하다고 주장했다.
그는 양사의 결합에 대해 “합병이 언제 이뤄질 것인가의 문제일 뿐, 일어날까 일어나지 않을까의 문제가 아니라고 생각한다”고 단언했다.
엑스프라이즈 재단 창립자인 디아만디스는 올해 팟캐스트를 통해 머스크와 대담을 나누기도 한 인물이다.
그는 합병의 시너지에 대해서도 언급했다. 머스크가 사이버캡 로보택시를 비롯해 연산 자원과 전력을 갖춘 테슬라 차량을 결합해 “모든 인프라를 아우르는 운영 능력”을 확보하게 될 것이라며, 이를 통해 “지상과 우주에 걸친 글로벌 인프라”가 구축될 것이라고 평가했다.
머스크는 그동안 테슬라 지분이 상대적으로 적어 지배 구조와 보상 문제를 두고 주주들의 압박을 받아왔다. 이와 관련해 블룸버그는 지난 1월, 머스크가 xAI와 스페이스X의 합병에 앞서 테슬라와 스페이스X의 합병을 논의한 적이 있다고 보도한 바 있다.
디아만디스는 자신 역시 올해 1월과 3월에 머스크와 이 사안을 폭넓게 논의했다고 밝혔다.
디아만디스는 2000년대 후반 스페이스X에 초기 투자를 단행했으며, 이후 여러 기업을 설립하고 투자해왔다. 그는 1990년대 초 엑스프라이즈 재단을 통해 ‘재사용 가능한 유인 우주선을 2주 안에 두 차례 우주로 보내는 미션’에 1000만 달러의 상금을 내걸어 큰 주목을 받은 바 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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