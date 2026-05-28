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넥슨, 18억원 규모 ‘메이플 개발 콘테스트’ 개최

입력:2026-05-28 14:57
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넥슨 제공

넥슨이 총 지원금 약 18억원 규모의 ‘메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트’를 개최한다고 28일 밝혔다.

넥슨은 자사 대표 IP인 ‘메이플스토리’를 확장하고, 글로벌 개발자를 발굴하기 위해 이번 콘테스트를 기획했다.

콘테스트는 샌드박스형 플랫폼 ‘메이플스토리 월드’를 통해 진행되며 만 14세 이상이라면 누구나 출품할 수 있다. 오는 6월4일부터 10월7일까지 ‘메이플스토리’의 8가지 핵심 재미(성장·탐험·사냥·전투·수집·협동·도전·경쟁)를 자신만의 방식으로 확장∙조합한 새로운 월드를 개발, 출품하면 된다.


출품작들은 ▲IP 해석 및 확장 ▲완성도 ▲지속 가능성을 기준으로 내부 심사를 거쳐 총 30개가 본선에 진출한다. 본선 진출팀에게는 각 최대 약 5000만원이 지원된다. 최종 수상한 7개 팀은 최대 약 4000만원의 추가 지원을 받는다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

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