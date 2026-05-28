의정부성모병원 ‘2026 생명존중 의료비지원사업’ 확대
취약계층 치료 기회 넓힌다
중증·응급질환 안전망 강화
가톨릭대학교 의정부성모병원이 중증·응급질환 환자와 취약계층을 대상으로 한 ‘2026 생명존중 의료비지원사업’을 확대 시행한다고 28이 밝혔다.
의정부성모병원은 올해 ‘Beyond Normal(정상을 넘어)’을 슬로건으로 내걸고 경기북부 지역 중증·응급환자의 치료 골든타임 확보와 실질적인 의료비 부담 완화에 초점을 맞춘 생명존중 의료비지원사업을 본격 추진한다.
이번 사업은 크게 ▲심뇌혈관 및 중증질환 지원 ▲안과·무릎 관절염 지원 ▲나프로 자연임신 및 취약계층 지원 등 세 분야로 운영된다.
우선 심뇌혈관 및 중증질환 분야는 기준 중위소득 100% 이하 환자를 대상으로 1인당 최대 300만원까지 지원한다.
지원 대상은 비파열 뇌동맥류, 경동맥 협착, 모야모야병 등 뇌혈관질환과 급성관상동맥증후군, 말초혈관질환, 유방암 등이다.
병원은 조기 진단과 예방적 치료, 중재시술, 수술, 항암 및 방사선 치료 등에 필요한 의료비를 지원할 계획이다.
안과 및 무릎 관절염 지원사업은 의정부·동두천·양주·포천·연천 등 경기북부 5개 시군 거주자 가운데 기준 중위소득 80% 이하 주민을 대상으로 진행된다.
무릎 퇴행성 관절염 환자에게는 인공관절 수술 입원비 전액과 워커·실내화 비용 등을 지원하며, 안과 질환 환자에게는 백내장·녹내장·망막·사시 관련 검사비와 입원·외래 진료비 등을 지원한다.
나프로 자연임신 지원사업은 기준 중위소득 100% 이하 가정을 대상으로 여성 최대 100만원, 남성 최대 20만원까지 치료비를 지원한다. 병원은 개인별 맞춤 치료를 통해 자연 가임력 회복을 돕는다는 방침이다.
이와 함께 ‘두드림(Do:Dream) 프로젝트’를 통해 장애인, 청소년, 시설보호아동, 가족돌봄청년, 자립준비청년 등 사회적 취약계층에게도 1인당 최대 100만원 한도 내에서 치료비를 지원한다.
지원 대상자는 의정부성모병원 외래 진료 후 치료 및 수술 계획이 확정된 환자를 중심으로 심의를 거쳐 최종 선정된다. 사업 접수는 2027년 2월까지 진행되며, 자세한 신청 방법과 구비 서류는 병원 사회사업팀을 통해 확인할 수 있다.
이태규 의정부성모병원장은 “경제적 이유로 치료 시기를 놓치는 환자가 없도록 첨단 스마트 의료 인프라와 사회공헌 활동을 연계해 지역사회 의료안전망을 더욱 강화하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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