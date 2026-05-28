‘2026 박물관·미술관 주간’ 개막…전국 50개 기관 참여

한국자연사박물관은 2023년 국가중요과학기술자료로 지정된 ‘학봉장군미라’를 대표 소장품으로 공개한다.

약 600년 전 조선 초기 무관으로 추정되는 이 자연미라는 국내 최고(最古) 수준의 자연미라로, 회곽묘 구조와 이중목관 등을 통해 당시 장례문화와 유교 질서를 보여주는 중요한 자료다.

함께 출토된 40여 점의 복식 유물 역시 조선 전기 복식사 연구의 핵심 자료로 평가받고 있다.

한편, 일부 참여 기관의 특별 전시는 오는 6월까지 이어질 예정이며, 전국 박물관·미술관은 이번 행사를 통해 지역 문화유산의 가치와 박물관의 새로운 역할을 관람객과 공유할 계획이다.