유의동 “분열하면 정청래·추미애가 웃는다”… 황교안에 단일화 압박
국민의힘 유의동 경기 평택을 재선거 후보가 자유와혁신 황교안 후보에게 보수 후보 단일화를 공개적으로 촉구했다.
유 후보는 28일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 긴급 기자회견을 열고 “우리가 하나로 힘을 모으지 못하면 파렴치한 범죄에 연루된 의혹이 있는 후보들이 당선될 것”이라고 말했다.
이어 “제1야당의 후보, 저 유의동으로 뜻을 모으면 저들을 꺾을 수 있다”며 황 후보가 자신을 중심으로 한 단일화 결단을 내려달라고 요구했다.
보수 진영의 표 분산을 경계하는 발언도 이어갔다.
유 후보는 “우리가 분열하면 정청래와 추미애가 웃는다”며 “우리가 쪼개지면 김어준과 문재인이 웃는다”고 말했다.
조국혁신당 조국 후보와 더불어민주당 김용남 후보를 겨냥한 발언도 나왔다.
유 후보는 “황 후보 말씀처럼 ‘사노맹 연루 혐의를 부정하는 후보’에게 평택을 넘기시겠나. 평택을 발판 삼아 다시 문재인 정부를 소환하는 ‘문 어게인’의 빌미를 주시겠나”라고 했다.
또 “‘이재명은 무기징역감’이라던 사람이 민주당 후보이고, 그런 민주당 후보와 단일화하겠다는 조국당 후보도 있다”며 “남극과 북극만큼 떨어진 저들도 야합하는데 왜 우리는 서로 갈라져 있나”라고 반문했다.
유 후보는 황 후보와 한 차례 직접 만났다고도 밝혔다.
그는 “며칠 전 황 후보를 직접 만나 ‘보수의 힘을 하나로 합쳐야 한다’는 지역 주민들의 간절한 요구를 전했다”며 “보수를 지키는 결단을 내려주길 간곡히 호소드렸지만 아쉽게도 그 자리에서 바로 답을 듣지 못했다”고 말했다.
그러면서도 “한 번의 만남으로 모든 것이 성사될 거라 생각하지 않는다”며 “마지막 순간까지 보수의 승리를 위한 결단을 이끌어 내도록 모든 노력을 다하겠다”고 했다.
이번 단일화 공개 촉구는 유 후보가 비공개로 진행되던 단일화 논의가 접점을 찾지 못하자 공개 메시지를 통해 황 후보에게 결단을 요구한 것으로 풀이된다.
기자회견 뒤 유 후보는 황 후보의 부정선거론이 단일화의 장애물이 될 수 있느냐는 질문에 “단일화가 당의 문제가 아니라 후보와 후보 간의 문제”라며 “후보 단일화에 있어 큰 걸림돌이나 장애가 되지 않는다고 본다”고 답했다.
황 후보와 추가로 만날 계획에 대해서는 “아직 약속이나 계획은 없다”면서도 “마지막 순간까지 최선을 다할 생각”이라고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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