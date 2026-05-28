TPO, AI 번역 활용한 中 도시 관광회의… 웰니스 협력 논의
부산에 사무국을 둔 글로벌도시관광진흥기구(TPO)가 인공지능(AI) 번역 기술을 활용해 중국 주요 도시들과 웰니스 관광 협력 논의에 나섰다.
TPO는 지난 27일 중국 회원 도시들과 함께 ‘2026 TPO 중국 지역회의’를 온라인으로 열고 웰니스 관광 협력 방안을 논의했다고 28일 밝혔다.
이번 회의는 ‘웰니스 관광, 도시를 잇고 가치를 창조하다’를 주제로 진행됐다. 회의에는 싼야와 광저우, 리장, 대련, 포산 등 중국 7개 회원 도시 관계자와 대련이공대학 관계자 등 약 20명이 참여했다.
참가 도시들은 의료관광과 전통 치유, 자연 기반 휴양, 명상 콘텐츠 등 도시별 특성을 살린 웰니스 관광 모델과 정책 사례를 공유했다. 코로나19 이후 건강과 치유, 삶의 질을 중시하는 관광 수요가 확대되면서 웰니스 관광은 도시 경쟁력과 지속가능성을 연결하는 핵심 분야로 떠오르고 있다.
특히 이번 회의에서는 중국 화상회의 플랫폼 ‘VooV Meeting’의 AI 번역 기능을 활용해 발표와 질의응답을 진행한 점이 눈길을 끌었다. 실시간 번역 기능을 통해 언어 장벽을 낮추며 도시 간 정책 교류 가능성을 넓혔다는 평가다.
아울러 TPO는 오는 9월 타이중에서 열리는 제10차 TPO 포럼 일정과 회원 도시 간 협력 사업도 공유했다. 차기 중국 지역회의 개최 도시로는 중국 동북부 대표 해양관광 도시인 대련시가 선정됐다.
강다은 TPO 사무총장은 “이번 회의는 AI 기술을 활용해 시간과 공간의 제약을 넘어 회원 도시 간 실질적인 논의와 교류를 이어간 사례”라며 “웰니스 관광 자원과 정책 경험을 공유하며 도시 간 협력 가능성을 함께 모색했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
이어 “AI 번역 기능을 활용한 국제회의 운영은 디지털 기술을 통한 국제 협력 방식의 확장 가능성을 보여준 사례”라며 “앞으로도 정책 교류와 공동 홍보, 지식 공유를 통해 글로벌 도시 관광 협력 플랫폼 역할을 강화하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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