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서소문고가 왜 무너졌나… 정부, 공식 조사 착수

입력:2026-05-28 14:37
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해체계획·구조검토·안전시설 설치 여부 집중 조사
발주청·시공사·감리 의무 이행 여부도 조사 대상

28일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장 주변이 통제되고 있다. 연합뉴스

국토교통부가 서울 서소문고가 붕괴 사고에 대한 공식 조사 절차에 들어갔다.

국토부는 28일 건설사고조사위원회를 구성하고 첫 회의를 열어 지난 26일 발생한 사고의 원인과 재발 방지 대책을 논의한다고 밝혔다.

건설사고조사위원회는 중대 건설현장 사고의 경위와 원인을 조사하기 위해 국토부 장관이 설치할 수 있는 기구다. 건설기술 진흥법 제68조에 근거를 두고 있다.


위원장은 토목구조 분야 전문가인 박철우 강원대 교수가 맡았다. 조사에는 박 교수를 포함해 사고와 이해관계가 없는 산·학·연 외부 전문가 12명이 참여한다고 국토부는 설명했다.

위원회는 우선 4개월 동안 활동한다. 조사 진행 상황에 따라 연장될 수 있다.

조사위는 해체 계획을 포함한 안전관리계획서가 제대로 마련되고 실제 현장에서 이행됐는지 살펴볼 예정이다. ‘거더’ 절단계획 등 해체작업에 앞선 구조 검토가 적정했는지, 시설물 노후화가 작업에 미칠 영향을 사전에 조사했는지도 확인한다.


거더는 고가도로 위 도로판을 떠받치는 굵고 긴 받침 구조물을 말한다.

공사 중 안전 조치도 주요 조사 대상이다. 조사위는 거더 전도 방지시설과 안전 난간, 추락 방호망 등이 적절히 설치·운영됐는지 들여다볼 계획이다.

발주청과 시공사, 감리 등 공사 관계자들이 각자에게 부여된 의무를 제대로 이행했는지도 조사한다.

국토부는 조사 결과를 바탕으로 철거·해체 공사 현장의 안전관리를 강화하기 위한 후속 대책을 마련할 방침이다.

강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr

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