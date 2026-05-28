서소문고가 왜 무너졌나… 정부, 공식 조사 착수
해체계획·구조검토·안전시설 설치 여부 집중 조사
발주청·시공사·감리 의무 이행 여부도 조사 대상
국토교통부가 서울 서소문고가 붕괴 사고에 대한 공식 조사 절차에 들어갔다.
국토부는 28일 건설사고조사위원회를 구성하고 첫 회의를 열어 지난 26일 발생한 사고의 원인과 재발 방지 대책을 논의한다고 밝혔다.
건설사고조사위원회는 중대 건설현장 사고의 경위와 원인을 조사하기 위해 국토부 장관이 설치할 수 있는 기구다. 건설기술 진흥법 제68조에 근거를 두고 있다.
위원장은 토목구조 분야 전문가인 박철우 강원대 교수가 맡았다. 조사에는 박 교수를 포함해 사고와 이해관계가 없는 산·학·연 외부 전문가 12명이 참여한다고 국토부는 설명했다.
위원회는 우선 4개월 동안 활동한다. 조사 진행 상황에 따라 연장될 수 있다.
조사위는 해체 계획을 포함한 안전관리계획서가 제대로 마련되고 실제 현장에서 이행됐는지 살펴볼 예정이다. ‘거더’ 절단계획 등 해체작업에 앞선 구조 검토가 적정했는지, 시설물 노후화가 작업에 미칠 영향을 사전에 조사했는지도 확인한다.
거더는 고가도로 위 도로판을 떠받치는 굵고 긴 받침 구조물을 말한다.
공사 중 안전 조치도 주요 조사 대상이다. 조사위는 거더 전도 방지시설과 안전 난간, 추락 방호망 등이 적절히 설치·운영됐는지 들여다볼 계획이다.
발주청과 시공사, 감리 등 공사 관계자들이 각자에게 부여된 의무를 제대로 이행했는지도 조사한다.
국토부는 조사 결과를 바탕으로 철거·해체 공사 현장의 안전관리를 강화하기 위한 후속 대책을 마련할 방침이다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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