‘3살 아들 학대 살해’ 20대 친부 첫 재판서 “학대 사망 원인 아냐”
3세 아들을 학대해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 친부가 첫 재판에서 일부 학대 행위는 인정하면서도 학대로 인해 피해 아동이 사망했다는 혐의는 부인했다.
의정부지법 형사11부(부장판사 양철한)는 28일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대치사) 혐의로 구속기소된 20대 친부 A씨에 대한 첫 공판을 진행했다.
검찰은 공소사실을 통해 A씨가 지난해 11월쯤부터 피해 아동인 셋째 아들 B군을 지속적으로 신체적·정서적으로 학대했다고 밝혔다.
검찰에 따르면 A씨는 자녀 4명을 키우는 과정에서 아이들에게 권투 글러브를 끼워 서로 싸우게 하는 등 정서적 학대를 했고, 특히 셋째인 B군을 유난히 미워하며 “아이를 죽이고 감방에 가겠다”는 취지의 말까지 하는 등 극심한 반감을 드러낸 것으로 조사됐다.
또 지난해 12월에는 B군이 거짓말을 했다는 이유로 머리를 벽에 박게 하고 효자손으로 때리는 등 신체적 학대를 가해 두부 부종 상해를 입힌 혐의도 받는다.
검찰은 이어 올해 4월 9일 경기 양주시 옥정동 자택에서 A씨가 대소변을 가릴 수 있는 B군이 기저귀에 소변을 본 것에 화가 나 아이의 한쪽 팔을 잡아 돌침대에 세게 내팽개쳤다고 설명했다.
이 과정에서 B군의 머리와 턱 등이 돌침대 바닥과 모서리에 부딪혀 외상성 경막하출혈 등을 입었고, 이후 뇌수술과 중환자실 치료를 받다가 같은 달 14일 오후 뇌부종으로 숨졌다는 것이 검찰 판단이다.
경찰 수사 단계에서는 머리 손상 경위가 구체적으로 특정되지 않았으나, 검찰은 보완 수사를 통해 사건 당일 A씨가 B군을 돌침대에 내팽개친 정황을 확인했다고 밝혔다.
반면 A씨 측은 일부 체벌과 물리적 접촉은 인정하면서도 학대에 의해 사망에 이르렀다는 점은 부인했다.
변호인은 “피해 아동의 팔을 잡아당기는 과정에서 턱이 침대에 부딪힌 사실은 인정하지만, 돌침대에 내팽개쳐 모서리에 부딪히게 한 사실은 없다”고 주장했다. 또 “효자손으로 엉덩이를 때린 사실은 인정하지만 머리를 벽에 박게 한 사실은 없다”고 반박했다.
이어 “언론과 수사기관이 마녀사냥식으로 피고인을 몰아가고 있다”며 “검찰이 피고인의 경제 상황과 심리 상태를 주관적으로 해석하고 있다”고 주장했다.
특히 검찰이 양육 부담과 경제적 어려움을 범행 배경으로 제시한 데 대해 “실질적으로 경제활동을 중단하고 아동수당 등을 받은 시점은 지난해가 아닌 올해 1월 이후”라고 설명했다.
또 변호인 측은 지난해 12월 학대 사건과 올해 4월 사건은 별개의 사안인데도 검찰이 이를 연결해 지속적 학대 이미지를 형성하고 있다고 주장하며 “양육 스트레스로 감정을 통제하지 못했다는 부분 역시 검사의 일반적 평가일 뿐”이라고 말했다. 검찰이 제시한 “죽이고 감방에 가겠다”는 발언에 대해서도 사실이 아니라고 부인했다.
재판부가 “피해자의 사망이 학대에 의한 것이 아니라는 취지냐”고 묻자 A씨는 변호인의 의견에 동의한다고 답했다.
한편 이날 법원 앞에서는 시민연대 ‘아이정원’ 관계자들이 피켓 시위를 열고 “아이의 생명을 짓밟는 범죄에 강력한 처벌이 필요하다”며 A씨의 엄벌을 촉구했다. A씨에 대한 다음 재판은 오는 6월 11일 열릴 예정이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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