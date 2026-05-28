서울 시내 철거 앞둔 노후 고가차도, 아직 6개 더 남았다
서울 서대문구 서소문고가차도 붕괴 사고를 계기로 노후 고가차도 철거에 대한 관심이 높아진 가운데, 서울시가 6곳의 고가차도에 대해 추가로 철거를 추진하거나 검토 중인 것으로 나타났다.
28일 서울시에 따르면 시는 노들남북고가차도, 도림고가차도, 삼각지고가차도, 영동대교북단고가차도 등 4곳의 철거를 추진할 계획이다. 또한 사당고가차도와 강남터미널고가차도 2곳에 대해서는 장기적인 관점에서 철거를 검토하고 있다.
노들남북고가차도는 2019년 철거가 결정됐으나 2022년 1월 국가상징거리 조성계획과 연계한 마스터플랜 재검토로 철거가 잠정 중단된 상태이며, 도림고가차도는 현재 철거 설계를 진행 중이다. 삼각지고가차도에 대해서는 지난해 초부터 철거 타당성 조사가 진행 중이며, 영동대교북단고가차도는 동부간선도로 지하화 사업이 끝나면 교통 여건을 고려해 철거될 예정이다.
이 밖에 사당고가차도와 강남터미널고가차도는 2016년 서울시가 발표한 8개 추가 철거 대상에 포함됐으나, 2021년 이후 중장기 검토 대상으로 분류됐다. 사당고가는 남부순환로 중앙버스전용차로 설치와 엮여 있고, 강남터미널고가는 주변 교통에 미치는 영향이 커 장기 검토 대상으로 분류됐다.
최연호 서울시 도로계획과장은 이들 고가차도 관리와 관련해 “시민 안전과 공사 중 발생할 수 있는 시민 불편 사항이 최소화될 수 있도록 고가차도 관리와 철거, 신축에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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