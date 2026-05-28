서울 시내 철거 앞둔 노후 고가차도, 아직 6개 더 남았다

서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장. 연합뉴스

노들남북고가차도는 2019년 철거가 결정됐으나

2022년 1월 국가상징거리 조성계획과 연계한 마스터플랜 재검토로 철거가 잠정 중단된 상태이며,

도림고가차도는 현재 철거 설계를 진행 중이다.

영동대교북단고가차도는 동부간선도로 지하화 사업이 끝나면 교통 여건을 고려해 철거될 예정이다.