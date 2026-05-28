“학교에 폭발물 설치” 허위 글 13차례 고교생… 소년부 송치

법원 ‘형사처벌보다 교정 필요’ 판단

보호처분은 전과 안 남아…검찰 항고

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

자신이 다니는 학교와 다른 공공시설에 폭발물을 설치했다는 허위 협박 글을 여러 차례 올린 혐의로 재판에 넘겨진 고등학생이 소년부로 넘겨졌다.



인천지법 형사9단독 김기호 판사는 공중협박과 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 구속 기소된 10대 A군을 최근 소년부로 송치하기로 결정한 것으로 28일 전해졌다.



소년법상 법원은 19세 미만 소년 사건을 심리한 뒤 형사처벌보다 보호처분을 통한 교정이 필요하다고 판단하면 사건을 소년부로 보낼 수 있다.



소년부에 넘겨진 소년은 심리 결과에 따라 감호 위탁부터 장기 소년원 송치까지 1호에서 10호까지의 보호처분을 받을 수 있다. 보호처분은 형사처벌과 달리 전과로 남지 않는다.



검찰은 법원의 소년부 송치 결정에 불복해 항고했다.







수사 결과 A군은 지난해 9월부터 10월 사이에도 경기 광주와 충남 아산 지역 중·고등학교, 철도역 등에 폭발물을 설치했다는 취지의 협박 글을 온라인 커뮤니티에 게시한 것으로 조사됐다.



일부 협박 글은 다른 사람의 명의를 도용해 올린 것으로 파악됐다. 검찰이 확인한 A군의 폭발물 협박 게시물은 모두 13건이다.



A군은 수사 과정에서 학교를 쉬게 하거나 재미를 느끼려는 목적으로 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.



강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 자신이 다니는 학교와 다른 공공시설에 폭발물을 설치했다는 허위 협박 글을 여러 차례 올린 혐의로 재판에 넘겨진 고등학생이 소년부로 넘겨졌다.인천지법 형사9단독 김기호 판사는 공중협박과 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 구속 기소된 10대 A군을 최근 소년부로 송치하기로 결정한 것으로 28일 전해졌다.소년법상 법원은 19세 미만 소년 사건을 심리한 뒤 형사처벌보다 보호처분을 통한 교정이 필요하다고 판단하면 사건을 소년부로 보낼 수 있다.소년부에 넘겨진 소년은 심리 결과에 따라 감호 위탁부터 장기 소년원 송치까지 1호에서 10호까지의 보호처분을 받을 수 있다. 보호처분은 형사처벌과 달리 전과로 남지 않는다.검찰은 법원의 소년부 송치 결정에 불복해 항고했다.A군은 지난해 10월 13일부터 21일까지 인천 한 고등학교에 폭발물을 설치했거나 설치할 계획이라는 내용의 글을 119 안전신고센터에 여러 차례 올린 혐의로 기소됐다. 해당 고교는 A군이 재학 중인 학교다.수사 결과 A군은 지난해 9월부터 10월 사이에도 경기 광주와 충남 아산 지역 중·고등학교, 철도역 등에 폭발물을 설치했다는 취지의 협박 글을 온라인 커뮤니티에 게시한 것으로 조사됐다.일부 협박 글은 다른 사람의 명의를 도용해 올린 것으로 파악됐다. 검찰이 확인한 A군의 폭발물 협박 게시물은 모두 13건이다.A군은 수사 과정에서 학교를 쉬게 하거나 재미를 느끼려는 목적으로 범행했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.강창욱 기자 kcw@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지