충북도청 주차난 7월까지…후생복지관 개장
315대 주차 가능
충북도청의 고질적인 주차난이 오는 7월까지 이어질 것으로 보인다.
충북도는 315대의 차량을 세울 수 있는 주차장과 구내식당 등을 갖춘 후생복지관 윤슬관(조감도)이 7월에 개장된다고 28일 밝혔다.
후생복지관은 총사업비 447억원을 들여 상당구 문화동 도청 신관 인근 부지에 연면적 1만5000㎡에 지하 2층, 지상 6층 규모로 조성된다. 지하 2층~지상 4층은 315대 차량을 세울 수 있는 주차장이, 지상 5~6층은 구내식당, 북카페, 하늘정원 등 휴게·복지시설이 들어선다.
도는 도청의 심각한 주차난과 구내식당의 시설 노후 문제 등을 해결하기 위해 이 시설 건립을 추진했다. 옥상에 녹색 쉼터인 하늘정원을 조성에 기존 신관과 동관에 조성하는 도청 옥상정원과 연계된다.
후생복지관이 건설되면 인근 도의회 주차공간(400대 규모)과 더불어 도청 주차 수용능력은 1000여대 수준으로 향상된다.
현재 도청 주차대수는 72대에 불과하다. 지난해 주차장 부지에 잔디광장을 만들면서 ‘차 없는 도청’을 완성했다. 도청 외부 대체 주차 공간은 347면이다. 구내식당은 1970년대에 건물 지하에 지어져 환기가 되지 않는 등 노후해 증설의 필요성이 제기돼 왔다
도 관계자는 “후생복지관 건립에 맞춰 교통영향평가를 실시하고 청사 내 교통흐름을 개선할 것”이라며 “보행자가 안전한 도청이 될 것”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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