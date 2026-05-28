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[속보]李대통령 “서소문 사고·GTX 철근누락, 엄정 책임 물어야”

입력:2026-05-28 14:18
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이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

[속보]李대통령 “서소문 사고·GTX 철근누락, 엄정 책임 물어야”

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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