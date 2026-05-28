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[단독] 김명수 “‘계엄사무 우선’ 지시 안해”…‘단편명령’ 두고 엇갈리는 진술

입력:2026-05-28 14:15
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전 합참의장·작전본부장 진술 엇갈려
특검은 김 전 의장 ‘계엄사무 우선’ 지시 정황 확보
김명수 “부대 이동시 합참 통제 받으라 구두지시만”

김명수 전 합동참모본부의장. 연합뉴스

2차 종합특검이 ‘1호 인지사건’으로 수사 중인 합동참모본부 수뇌부의 내란 가담 의혹과 관련해 수사 핵심 쟁점인 합참의 ‘단편명령’을 두고 주요 관계자들의 진술이 엇갈리고 있다. 김명수 전 합참의장이 12·3 비상계엄 직후 합참에서 내려간 ‘단편명령’에 ‘계엄사무를 우선하라’는 내용을 추가하도록 지시했다는 합참 수뇌부 관계자들의 진술을 반박하면서다. 엇갈리는 진술의 사실관계를 확인하는 것이 수사 우선순위로 부상했다.

28일 법조계에 따르면 김 전 의장은 전날 특검 소환조사에서 “단편명령에 ‘특수전사령부와 수도방위사령부는 계엄사무를 우선하라’는 내용을 추가하라고 지시한 적 없으며, 단편명령 초안에 이미 이 내용이 담겨 있었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 합참 작전본부가 작성한 단편명령 초안에 이 내용이 이미 담겨 있었고, 자신은 이에 관여하지 않았다는 취지다.

합참은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 뒤 경계태세 2급 발령에 따라 단편명령 작성에 착수했다. 단편명령은 부대의 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령을 말한다. 작전본부 실무진과 안찬명 전 작전부장, 이승오 전 작전본부장 등이 초안 작성에 관여했다. 이후 김 전 의장의 최종 검토를 거쳐 완성됐다고 한다. 단편명령에는 김용현 전 국방부 장관의 지시로 계엄 업무에 투입된 수방사와 특전사에 대해 ‘계엄사무를 우선하라’고 지시하는 내용이 담겼다. 특검은 이 내용이 비상계엄을 지원하기 위해 작성됐다고 의심한다.


‘계엄사무 우선’ 관련 지시를 내리지 않았다는 김 전 의장의 진술은 특검이 지난 22일 이 전 본부장을 조사하며 확보한 진술과는 상반되는 내용이다. 특검은 이 전 본부장 조사에서 “김 전 의장이 단편명령 초안을 본 뒤 ‘계엄사무를 우선하라’는 내용을 추가하라고 지시했다”는 취지의 진술을 확보했다. 특검은 김 전 의장이 자필 메모로 이 내용을 적어가며 지시를 내렸다는 구체적 정황도 확보한 상태다. 특검은 두 사람의 진술이 엇갈린다는 점을 확인하고 진술 신빙성을 따져보고 있다.

다만 김 전 의장은 전날 조사에서 “단편명령 초안을 본 뒤 ‘중대급 이상 부대는 이동시 합참 지휘를 받아라’는 내용을 추가하라고 구두로 지시했다”고 진술했다고 한다. 앞서 이 전 본부장도 김 전 의장에게 이 지시를 받았다고 진술한 바 있다. 김 전 의장은 당시 지시가 추가적인 병력 투입을 막기 위한 조치였다고 설명했다고 한다. 당시 수방사와 특전사 외 부대가 계엄 업무에 추가 투입되는 것을 막기 위해 합참 지휘 아래 두었다는 것이다.

반면 특검은 이 내용 역시 비상계엄을 지원하기 위함이었다고 의심한다. 단편명령에 적시된 ‘특전사와 수방사는 계엄사무를 우선하라’, ‘중대급 이상 부대는 이동시 합참 지휘를 받아라’는 내용으로 특전사와 수방사가 별다른 제약 없이 계엄 업무를 수행할 수 있게 됐다는 게 특검 시각이다. 나아가 특검은 합참이 나머지 부대를 지휘하며 계엄사령부가 계엄 업무에 병력을 추가 투입하는 것에 협조하려 한 것은 아닌지도 따져보고 있다.


김 전 의장은 또 전날 조사에서 비상계엄 과정에서 자신은 배제돼 있었다는 기존 입장을 고수한 것으로 전해졌다. 특검은 조사에서 “합참 전투통제실에서 김 전 장관으로부터 ‘대북 업무에 충실하라’는 지시를 받았다”는 취지의 진술을 확보했다. 당시 치안 유지 등 비상계엄 관련 업무에서 배제돼 있었다는 취지다.

그러나 특검은 군작전 지휘권(군령권)을 가진 김 전 의장이 국회에 군이 투입되는 등 병력이 동원되는 것을 막지 못한 것이 문제라고 보고 있다. 특히 특검은 당시 김 전 의장이 합참 전투통제실에서 김 전 장관과 함께 있었던 점에 주목한다. 같은 공간에 있었던 만큼 김 전 장관을 만류하거나 병력 투입을 제지했어야 한다는 것이다.

이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr

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