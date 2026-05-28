[단독] 김명수 “‘계엄사무 우선’ 지시 안해”…‘단편명령’ 두고 엇갈리는 진술
전 합참의장·작전본부장 진술 엇갈려
특검은 김 전 의장 ‘계엄사무 우선’ 지시 정황 확보
김명수 “부대 이동시 합참 통제 받으라 구두지시만”
2차 종합특검이 ‘1호 인지사건’으로 수사 중인 합동참모본부 수뇌부의 내란 가담 의혹과 관련해 수사 핵심 쟁점인 합참의 ‘단편명령’을 두고 주요 관계자들의 진술이 엇갈리고 있다. 김명수 전 합참의장이 12·3 비상계엄 직후 합참에서 내려간 ‘단편명령’에 ‘계엄사무를 우선하라’는 내용을 추가하도록 지시했다는 합참 수뇌부 관계자들의 진술을 반박하면서다. 엇갈리는 진술의 사실관계를 확인하는 것이 수사 우선순위로 부상했다.
28일 법조계에 따르면 김 전 의장은 전날 특검 소환조사에서 “단편명령에 ‘특수전사령부와 수도방위사령부는 계엄사무를 우선하라’는 내용을 추가하라고 지시한 적 없으며, 단편명령 초안에 이미 이 내용이 담겨 있었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 합참 작전본부가 작성한 단편명령 초안에 이 내용이 이미 담겨 있었고, 자신은 이에 관여하지 않았다는 취지다.
합참은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 뒤 경계태세 2급 발령에 따라 단편명령 작성에 착수했다. 단편명령은 부대의 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령을 말한다. 작전본부 실무진과 안찬명 전 작전부장, 이승오 전 작전본부장 등이 초안 작성에 관여했다. 이후 김 전 의장의 최종 검토를 거쳐 완성됐다고 한다. 단편명령에는 김용현 전 국방부 장관의 지시로 계엄 업무에 투입된 수방사와 특전사에 대해 ‘계엄사무를 우선하라’고 지시하는 내용이 담겼다. 특검은 이 내용이 비상계엄을 지원하기 위해 작성됐다고 의심한다.
‘계엄사무 우선’ 관련 지시를 내리지 않았다는 김 전 의장의 진술은 특검이 지난 22일 이 전 본부장을 조사하며 확보한 진술과는 상반되는 내용이다. 특검은 이 전 본부장 조사에서 “김 전 의장이 단편명령 초안을 본 뒤 ‘계엄사무를 우선하라’는 내용을 추가하라고 지시했다”는 취지의 진술을 확보했다. 특검은 김 전 의장이 자필 메모로 이 내용을 적어가며 지시를 내렸다는 구체적 정황도 확보한 상태다. 특검은 두 사람의 진술이 엇갈린다는 점을 확인하고 진술 신빙성을 따져보고 있다.
다만 김 전 의장은 전날 조사에서 “단편명령 초안을 본 뒤 ‘중대급 이상 부대는 이동시 합참 지휘를 받아라’는 내용을 추가하라고 구두로 지시했다”고 진술했다고 한다. 앞서 이 전 본부장도 김 전 의장에게 이 지시를 받았다고 진술한 바 있다. 김 전 의장은 당시 지시가 추가적인 병력 투입을 막기 위한 조치였다고 설명했다고 한다. 당시 수방사와 특전사 외 부대가 계엄 업무에 추가 투입되는 것을 막기 위해 합참 지휘 아래 두었다는 것이다.
반면 특검은 이 내용 역시 비상계엄을 지원하기 위함이었다고 의심한다. 단편명령에 적시된 ‘특전사와 수방사는 계엄사무를 우선하라’, ‘중대급 이상 부대는 이동시 합참 지휘를 받아라’는 내용으로 특전사와 수방사가 별다른 제약 없이 계엄 업무를 수행할 수 있게 됐다는 게 특검 시각이다. 나아가 특검은 합참이 나머지 부대를 지휘하며 계엄사령부가 계엄 업무에 병력을 추가 투입하는 것에 협조하려 한 것은 아닌지도 따져보고 있다.
김 전 의장은 또 전날 조사에서 비상계엄 과정에서 자신은 배제돼 있었다는 기존 입장을 고수한 것으로 전해졌다. 특검은 조사에서 “합참 전투통제실에서 김 전 장관으로부터 ‘대북 업무에 충실하라’는 지시를 받았다”는 취지의 진술을 확보했다. 당시 치안 유지 등 비상계엄 관련 업무에서 배제돼 있었다는 취지다.
그러나 특검은 군작전 지휘권(군령권)을 가진 김 전 의장이 국회에 군이 투입되는 등 병력이 동원되는 것을 막지 못한 것이 문제라고 보고 있다. 특히 특검은 당시 김 전 의장이 합참 전투통제실에서 김 전 장관과 함께 있었던 점에 주목한다. 같은 공간에 있었던 만큼 김 전 장관을 만류하거나 병력 투입을 제지했어야 한다는 것이다.
이서현 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
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