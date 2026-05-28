전주시, 노후 하수처리장 개선에 434억원 투입
하루 37만4000t 처리 체계 안정화
새만금 상류 수질 관리 강화
전북 전주시가 노후 공공하수처리장 개선에 434억원을 투입한다. 새만금 상류지역 수질을 관리하고 안정적인 하수처리 체계를 유지하기 위한 조치다.
전주시는 공공하수처리장 기계·전기·건축·토목 설비에 대한 대수선 공사를 추진하고 있다고 28일 밝혔다.
시 공공하수처리시설은 덕진구 송천동에 1990년 1단계 처리장이 준공된 뒤 2·3단계 증설을 거쳐 현재 하루 평균 36만t의 하수를 처리하고 있다.
전주혁신도시와 완주군 이서 지역 하수를 처리하는 혁신수질복원센터도 2015년부터 운영 중이다. 이 시설은 하루 평균 1만4000t의 하수를 처리한다.
시는 지난해 공공하수처리장 운영과 대수선 공사에 약 327억원을 투입했다. 올해는 예산을 434억원으로 늘려 노후 설비 개선과 시설 운영 안정화에 집중할 계획이다.
공공하수처리시설은 지난해 11월 민간투자사업(BTO) 운영기간이 끝난 뒤 관리대행 방식으로 전환됐다. 시는 같은 해 12월부터 관리대행 용역계약을 통해 시설을 운영하고 있다.
김인택 전주시 상하수도본부장은 “하수처리장 유지 관리를 통해 새만금 상류지역 하천 수질을 개선하고 쾌적한 도시환경을 조성하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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