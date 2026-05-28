대구대학교 제14대 총장에 윤재웅 교수 선임

“국가와 지역사회가 필요로 하는 우수 인재 양성하는 책무 다할 것” 다짐

대구대학교 제14대 총장으로 선임된 윤재웅 교수. 대구대 제공

학교법인 영광학원은 26일 이사회를 열고 대구대학교 제14대 총장으로 윤재웅 교수(기계자동차공학부)를 선임했다고 밝혔다. 윤 신임 총장의 임기는 7월 1일부터 4년간이다.



이번 선임은 학내 구성원 투표와 총장후보추천위원회의 추천 절차를 거쳐 최종 결정됐다. 지난 20일 치러진 제14대 총장후보자 선거 결선 투표에서 1위를 차지한 윤 교수는 총장후보추천위원회의 추천을 받아 이날 이사회 심의를 통해 최종 선임됐다.



신임 총장 체제를 맞이한 대구대는 학령인구 감소 등 급변하는 교육 환경에 선제적으로 대응하기 위해 체계적인 교육 혁신을 추진한다.



지역 산업 수요를 반영한 융복합 학과를 신설하고 학생 진로 개발 중심의 유연한 학사 체계를 구축하는 등 실질적인 교육 경쟁력을 높여갈 예정이다. 이를 통해 대학의 건학이념인 ‘사랑·빛·자유’의 가치를 실현하고 대구·경북지역사회와의 상생 발전을 주도한다는 방침이다.



윤 신임 총장은 과거 산학협력단장, 연구처장, 공과대학장 등 학내 주요 보직을 두루 역임하며 구축한 현장 중심의 리더십을 바탕으로 지역 사회와 산업계가 요구하는 맞춤형 우수 인재 양성에 주력할 것으로 기대된다.







경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 학교법인 영광학원은 26일 이사회를 열고 대구대학교 제14대 총장으로 윤재웅 교수(기계자동차공학부)를 선임했다고 밝혔다. 윤 신임 총장의 임기는 7월 1일부터 4년간이다.이번 선임은 학내 구성원 투표와 총장후보추천위원회의 추천 절차를 거쳐 최종 결정됐다. 지난 20일 치러진 제14대 총장후보자 선거 결선 투표에서 1위를 차지한 윤 교수는 총장후보추천위원회의 추천을 받아 이날 이사회 심의를 통해 최종 선임됐다.신임 총장 체제를 맞이한 대구대는 학령인구 감소 등 급변하는 교육 환경에 선제적으로 대응하기 위해 체계적인 교육 혁신을 추진한다.지역 산업 수요를 반영한 융복합 학과를 신설하고 학생 진로 개발 중심의 유연한 학사 체계를 구축하는 등 실질적인 교육 경쟁력을 높여갈 예정이다. 이를 통해 대학의 건학이념인 ‘사랑·빛·자유’의 가치를 실현하고 대구·경북지역사회와의 상생 발전을 주도한다는 방침이다.윤 신임 총장은 과거 산학협력단장, 연구처장, 공과대학장 등 학내 주요 보직을 두루 역임하며 구축한 현장 중심의 리더십을 바탕으로 지역 사회와 산업계가 요구하는 맞춤형 우수 인재 양성에 주력할 것으로 기대된다.윤 신임 총장은 “대구대가 가진 훌륭한 교육 자산과 연구 역량을 결집해 구성원 모두가 긍지를 느끼는 ‘100년 대구대학교(PRIDE DU)’를 만들어 갈 것”이라며 “미래를 선도하는 명문 사학으로서 국가와 지역사회가 필요로 하는 우수 인재를 양성하는 대학 본연의 책무를 다하겠다”고 밝혔다.경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지