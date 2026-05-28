대구대학교 제14대 총장에 윤재웅 교수 선임
“국가와 지역사회가 필요로 하는 우수 인재 양성하는 책무 다할 것” 다짐
학교법인 영광학원은 26일 이사회를 열고 대구대학교 제14대 총장으로 윤재웅 교수(기계자동차공학부)를 선임했다고 밝혔다. 윤 신임 총장의 임기는 7월 1일부터 4년간이다.
이번 선임은 학내 구성원 투표와 총장후보추천위원회의 추천 절차를 거쳐 최종 결정됐다. 지난 20일 치러진 제14대 총장후보자 선거 결선 투표에서 1위를 차지한 윤 교수는 총장후보추천위원회의 추천을 받아 이날 이사회 심의를 통해 최종 선임됐다.
신임 총장 체제를 맞이한 대구대는 학령인구 감소 등 급변하는 교육 환경에 선제적으로 대응하기 위해 체계적인 교육 혁신을 추진한다.
지역 산업 수요를 반영한 융복합 학과를 신설하고 학생 진로 개발 중심의 유연한 학사 체계를 구축하는 등 실질적인 교육 경쟁력을 높여갈 예정이다. 이를 통해 대학의 건학이념인 ‘사랑·빛·자유’의 가치를 실현하고 대구·경북지역사회와의 상생 발전을 주도한다는 방침이다.
윤 신임 총장은 과거 산학협력단장, 연구처장, 공과대학장 등 학내 주요 보직을 두루 역임하며 구축한 현장 중심의 리더십을 바탕으로 지역 사회와 산업계가 요구하는 맞춤형 우수 인재 양성에 주력할 것으로 기대된다.
윤 신임 총장은 “대구대가 가진 훌륭한 교육 자산과 연구 역량을 결집해 구성원 모두가 긍지를 느끼는 ‘100년 대구대학교(PRIDE DU)’를 만들어 갈 것”이라며 “미래를 선도하는 명문 사학으로서 국가와 지역사회가 필요로 하는 우수 인재를 양성하는 대학 본연의 책무를 다하겠다”고 밝혔다.
경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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