젠슨황 “대만은 AI 혁명 진원지…사람·로봇·AI 통합에 더 많은 에너지 필요”

엔비디아 CEO 젠슨 황이 27일 대만 타이페이 베이터우 스린 과학공원에서 열린 대만 직원 컨퍼런스에 참석했다. 페이스북 캡처

세계 1위 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 CEO 젠슨 황이 대만을 AI혁명의 진원지로 지목하며 매년 1500억 달러(약 225조원)를 투자하겠다고 밝혔다. 사람과 로봇, AI가 통합되는 새로운 산업혁명이 진행중이라며 대만 정부에 에너지 공급 확대를 촉구했다.

. 엔비디아는 대만에서 칩 설계, AI 연구 개발, 소프트웨어 엔지니어링, 로봇 및 시스템 개발과 같은 핵심 사업 분야의 사업을 확장할 계획이다.

진정한 위험은 AI 자체에 있는 것이 아니라 AI를 배우려 하지 않는 사람들에게 있다”면서 “

AI가 해고의 원인이 되는 게 아니라 기업 효율성과 경쟁력을 향상시켜 더 많은 일자리를 창출할 것”이라고 답했다.