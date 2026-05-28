젠슨황 “대만은 AI 혁명 진원지…사람·로봇·AI 통합에 더 많은 에너지 필요”
세계 1위 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 CEO 젠슨 황이 대만을 AI혁명의 진원지로 지목하며 매년 1500억 달러(약 225조원)를 투자하겠다고 밝혔다. 사람과 로봇, AI가 통합되는 새로운 산업혁명이 진행중이라며 대만 정부에 에너지 공급 확대를 촉구했다.
젠슨 황은 27일 대만 타이페이 베이터우 스린 과학공원에서 열린 대만 직원 컨퍼런스에서 대만의 AI 공급망이 갖는 중요성을 강조하며 대만에 대한 투자를 지속적으로 확대할 것이라고 밝혔다.
그는 “대만은 AI 혁명의 진원지”라며 “AI 칩, 첨단 패키징, 서버, AI 슈퍼컴퓨터 등 거의 모든 핵심 공정이 대만에서 이뤄지고 있다”고 말했다.
이어 “4~5년 전만 해도 대만에 대한 엔비디아의 연간 투자액이 100억~150억 달러였는데 현재 약 1000억 달러(150조원)에 달한다”면서 “앞으로 1500억 달러로 늘릴 계획”이라고 밝혔다.
올해 안에 타이페이에서 2030년 완공을 목표로 엔비디아 대만 본부 건설에 착공하는데 새 본부가 완공되면 근무 인력이 현재 1000명에서 4000명으로 늘어날 것이라고 전망했다. 엔비디아는 대만에서 칩 설계, AI 연구 개발, 소프트웨어 엔지니어링, 로봇 및 시스템 개발과 같은 핵심 사업 분야의 사업을 확장할 계획이다.
그는 AI가 고용에 영향을 미칠 것인지에 대한 질문에 “진정한 위험은 AI 자체에 있는 것이 아니라 AI를 배우려 하지 않는 사람들에게 있다”면서 “AI가 해고의 원인이 되는 게 아니라 기업 효율성과 경쟁력을 향상시켜 더 많은 일자리를 창출할 것”이라고 답했다.
AI시대 에너지 문제의 중요성도 강조했다. 그는 “AI시대에는 인간 노동력 외에도 수많은 AI와 로봇이 필요하다”면서 “이들 모두 막대한 양의 전력을 필요로 한다”고 지적했다. 이어 “데이터 센터, AI 공장, 슈퍼컴퓨터 등이 계속 확장됨에 따라 에너지 공급은 대만의 미래 산업 경쟁력에 영향을 미치는 중요한 요소가 될 것”이라고 덧붙였다.
젠슨황은 이날 행사에 참석한 장완안 타이페이 시장에게 “엔비디아는 인간 직원이 쌀을 필요로 하는 것처럼 더 많은 에너지가 필요하다”며 “인간 직원, 로봇 직원 및 AI 직원을 통합하는 목표를 달성하기 위해서도 더 많은 전력이 필요하다”고 거듭 강조했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사