5·18 단체, 정용진 신세계 회장 5·18 특별법 위반 고소

특별법 위반·모욕 혐의 고소장 접수

정 회장 처벌 촉구 서명운동도 예고

28일 오전 윤남식 5·18민주화운동유공자회장이 광주 서구 치평동 서부경찰서 민원실에 정용진 신세계그룹 회장을 5·18 특별법 위반 등 혐의로 처벌해달라는 내용의 고소장을 제출하고 있다. 연합뉴스

5·18민주화운동 단체가 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 중심에 선 정용진 신세계 회장과 스타벅스코리아 관계자들을 5·18 특별법 위반과 모욕 혐의로 직접 고소했다.



5·18민주화운동 3단체와 5·18기념재단은 28일 오전 광주 서부경찰서를 찾아 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표, 스타벅스 마케팅 기획담당자 등을 5·18민주화운동 특별법 위반과 모욕 혐의로 고소했다.



고소장을 접수한 5·18 단체 측은 “스타벅스코리아는 ‘탱크데이’ 마케팅을 통해 5·18민주화운동 역사를 조롱하고, 5·18 희생자들의 명예를 훼손했다”며 고소 배경을 밝혔다.



윤남식 5·18 유공자회장은 “진정성 없는 사과를 한 정용진 회장을 처벌하고자 사건을 접수하게 됐다”며 “정 회장은 국민을 농단하는 것도 아니고 대국민 사과를 한다면서 사태를 모면하는 데만 매진했다”고 지적했다.



국민적 공분을 산 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 이후 5·18 단체가 정 회장 등을 상대로 직접 법적 대응에 나선 것은 이번이 처음이다.







5·18 단체는 향후 정 회장의 처벌을 촉구하는 서명운동을 추진하는 등 스타벅스코리아 규탄 운동을 이어나간다는 방침이다.



스타벅스코리아는 제46주년 5·18민주화운동 기념일인 지난 18일 ‘탱크 시리즈’ 텀블러 판매 이벤트를 진행하며 공식 앱과 홈페이지를 통해 ‘탱크데이’라는 이름을 붙여 여론의 뭇매를 맞았다. 특히 이벤트 홍보 페이지에는 ‘5/18’ 날짜 표기와 함께 ‘책상에 탁’이라는 표현도 포함돼 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 지적이 잇달았다.



논란이 커지자 정용진 회장이 지난 26일 직접 대국민 사과에 나섰지만, 5·18 단체와 광주지역 시민단체는 “빈껍데기 사과”라며 반발했다. 이에 신세계 측은 정 회장의 광주 방문 일정을 계획중인 것으로 알려졌다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 5·18민주화운동 단체가 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 중심에 선 정용진 신세계 회장과 스타벅스코리아 관계자들을 5·18 특별법 위반과 모욕 혐의로 직접 고소했다.5·18민주화운동 3단체와 5·18기념재단은 28일 오전 광주 서부경찰서를 찾아 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표, 스타벅스 마케팅 기획담당자 등을 5·18민주화운동 특별법 위반과 모욕 혐의로 고소했다.고소장을 접수한 5·18 단체 측은 “스타벅스코리아는 ‘탱크데이’ 마케팅을 통해 5·18민주화운동 역사를 조롱하고, 5·18 희생자들의 명예를 훼손했다”며 고소 배경을 밝혔다.윤남식 5·18 유공자회장은 “진정성 없는 사과를 한 정용진 회장을 처벌하고자 사건을 접수하게 됐다”며 “정 회장은 국민을 농단하는 것도 아니고 대국민 사과를 한다면서 사태를 모면하는 데만 매진했다”고 지적했다.국민적 공분을 산 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 이후 5·18 단체가 정 회장 등을 상대로 직접 법적 대응에 나선 것은 이번이 처음이다.앞서 일부 5·18 유공자들과 시민단체가 정 회장 등을 상대로 제기한 고소 고발건은 현재 서울경찰청 공공범죄수사대가 수사중이다. 이날 5·18 단체의 고소건 역시 서울청으로 병합돼 수사가 진행될 전망이다.5·18 단체는 향후 정 회장의 처벌을 촉구하는 서명운동을 추진하는 등 스타벅스코리아 규탄 운동을 이어나간다는 방침이다.스타벅스코리아는 제46주년 5·18민주화운동 기념일인 지난 18일 ‘탱크 시리즈’ 텀블러 판매 이벤트를 진행하며 공식 앱과 홈페이지를 통해 ‘탱크데이’라는 이름을 붙여 여론의 뭇매를 맞았다. 특히 이벤트 홍보 페이지에는 ‘5/18’ 날짜 표기와 함께 ‘책상에 탁’이라는 표현도 포함돼 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 지적이 잇달았다.논란이 커지자 정용진 회장이 지난 26일 직접 대국민 사과에 나섰지만, 5·18 단체와 광주지역 시민단체는 “빈껍데기 사과”라며 반발했다. 이에 신세계 측은 정 회장의 광주 방문 일정을 계획중인 것으로 알려졌다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지