이지윤 전 서울시설공단 이사장, 웰다잉문화운동 사무총장에 선임
사단법인 웰다잉문화운동은 신임 사무총장에 이지윤 전 서울시설공단 이사장을 선임했다고 28일 밝혔다.
이 사무총장은 30년 넘게 세계적인 커뮤니케이션 회사인 플레시먼힐러드 등에서 일한 커뮤니케이션 분야 전문가로 여성 최초로 서울시설공단 이사장을 역임한 바 있다.
이 사무총장은 “서울추모공원 등 화장장과 묘지 및 자연 장지를 관리하면서 장례문화에 관심을 갖게 됐다”며 “초고령사회를 맞은 우리 사회가 웰다잉 아젠다에 잘 대응해나가고, 개개인이 죽음을 잘 준비하는 문화가 정착되도록 힘쓰겠다”고 말했다.
웰다잉문화운동은 2018년 만들어진 단체로 아름답게 삶을 마무리하는 문화 운동을 벌이고 있다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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