대구보건대 보현박물관 선비의 모든 것 ‘위기지학’ 기획전
글로컬대학 대구보건대학교 보현박물관(경남 밀양)은 29일 개막식을 시작으로 내년 2월 26일까지 기획전 ‘위기지학(爲己之學)’을 연다고 28일 밝혔다.
위기지학은 남에게 보이기 위한 배움이 아닌 자신을 수양하고 삶을 단단하게 다듬기 위한 학문을 뜻한다. 선비는 조선시대 사회에서 학문을 닦고 유교적 이념과 선을 실천하는 인격체를 가리키는 말이다. 오늘날에는 원칙과 의리를 중시하는 교양 있는 사람을 비유적으로 표현할 때 쓰기도 한다.
전시장에는 선비의 정신세계가 응축된 유물 72점과 묵향(墨香) 가득한 현대회화 12점 등 84점의 작품이 소개된다. 사방탁자와 책장, 의걸이장, 서안형 머릿장 등 선비들의 생활이 깃든 목가구를 비롯해 연적과 문진, 필세(筆洗·먹이나 물감이 묻은 붓을 씻는 그릇), 필산(筆山·붓을 세울 수 있는 도구) 등 문방 관련 유물들이 전시된다.
또 외출 시 사용했던 휴대용 먹통과 붓, 소매 속에 넣고 다니던 수진본(袖珍本·소매 속에 넣고 다니는 작은 책), 호패와 장도 등 다양한 유물을 통해 선비들이 삶 속에서 어떻게 학문과 풍류를 자연스럽게 실천했는지를 보여준다.
전시장 한편에는 묵향이 짙게 배어 있는 이동엽, 윤형근, 오수환 작가 등의 현대회화 작품도 함께 전시된다.
김정 보현박물관 관장은 “이번 기획전은 선비들의 유물을 통해 단순히 과거를 보여주는 데 목적이 있는 것이 아니라 삶과 학문이 하나였던 그들의 태도를 오늘의 시선으로 다시 마주해 보는 자리”라며 “관람객들이 전시를 통해 자신만의 삶의 속도와 마음가짐을 돌아보는 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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