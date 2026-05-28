신현송 “환율 쏠림 단호 대처”…김용범 ‘3高’ 발언엔 선 그어
신현송 한국은행 총재가 28일 원·달러 환율 쏠림 현상에 대해 “단호하게 대처하겠다”고 밝혔다. 최근 원·달러 환율이 주간 거래 종가 기준 8거래일 연속 1500원을 웃도는 등 높은 수준에서 내려오지 않자 시장에 강한 경고 메시지를 낸 것으로 풀이된다.
신 총재는 이날 금융통화위원회 이후 열린 기자간담회에서 “환율 쏠림은 용인하지 않겠다”며 “수단도 있고 의지도 있고 여러 방법이 있다. 이를 명확히 할 필요가 있다”고 말했다. 환율 수준 자체보다 시장의 한 방향 쏠림과 과도한 변동성을 경계하겠다는 취지다.
신 총재는 환율 관리가 중앙은행의 핵심 책무와 맞닿아 있다고 강조했다. 그는 “이번에 수입 물가가 20% 상승한 것을 고려할 때 환율은 중앙은행의 책무에 비춰 매우 중요한 요소”라며 “환율 자체가 상당히 중요하다”고 말했다. 고환율이 수입물가를 통해 국내 물가 전반을 자극할 수 있는 만큼 한국은행이 이를 방치하지 않겠다는 뜻으로 해석된다.
최근 원화 약세의 주된 배경으로는 중동 정세를 꼽았다. 신 총재는 “중동 상황이 위험 회피 성향과 시장 역학을 자극하면서 원유를 많이 수입하는 국가에서 흔히 나타나는 현상”이라고 진단했다. 다만 “중동 상황이 빠르게 진정되면 원화가 상당히 강세로 갈 여지가 있다”고 했다.
김용범 청와대 정책실장이 최근 고환율·고유가·고금리 등 이른바 ‘3고’를 “한국 경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용”이라고 언급한 데 대해서는 선을 그었다. 신 총재는 “그 발언을 환율 약세 용인으로 읽지 않았다”고 말했다. 김 실장의 발언이 고환율을 감내하겠다는 정책 신호로 해석되는 것을 차단한 셈이다.
역외 차액결제선물환, NDF 시장이 국내 현물 환율을 흔드는 현상에 대해서는 원화 국제화를 해법으로 제시했다. 원화 거래 기반을 넓혀 국내 외환시장의 깊이를 키워야 외부 시장의 영향에 덜 흔들릴 수 있다는 취지다.
신 총재는 삼성전자 등 반도체 기업의 대규모 성과급이 물가 압력으로 이어질 수 있다는 점도 언급했다. 그는 “성장이 얼마나 지속되느냐를 볼 때 임금도 상당히 중요한 역할을 한다”며 “임금이 구매력 증가를 통해 수요를 증가시키면 그에 대한 물가 압력도 발생한다”고 말했다. 반도체 호황이 임금과 소비를 자극하고, 이것이 다시 물가 상승 요인으로 작용할 수 있다는 설명이다.
다만 성과급 지급 자체에 대해서는 노사 합의를 우선했다. 신 총재는 “노사가 합의를 하는 것이 가장 중요하다”며 “한국은 워낙 양극화가 중요하기 때문에 양극화를 더 심화시키지 않는 범위 내에서 이뤄지는 것이 바람직하다”고 말했다.
주식시장 과열과 ‘빚투’에 대해서도 경계감을 보였다. 신 총재는 “주가가 단기간에 급등하면 시장을 둘러싼 여러 가지 행태 변화가 생길 수 있다”며 “빚투가 시장에 영향을 미치면 빚투를 하지 않은 사람도 손해를 볼 수 있는 외부효과가 있다”고 말했다. 최근 신용거래융자 잔고가 사상 최고치를 기록하는 등 레버리지 투자 우려가 커진 상황과 맞물린 발언이다.
다만 빚투가 당장 금융시스템 전반의 위험으로 번질 가능성은 낮게 봤다. 신 총재는 “당분간은 그렇지 않을 것”이라며 “시스템 리스크까지 가려면 다른 것들과 연결돼야 하는데 지금까지 주식시장은 어느 정도 개별 시장으로 봐도 된다”고 평가했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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