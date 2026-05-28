제주서 폭포 절벽으로 추락한 반려견, 해경이 구조
제주 소정방폭포 인근에서 산책 중이던 반려견이 절벽 아래로 떨어졌다가 구조되는 일이 발생했다.
제주소방안전본부에 따르면 27일 오전 5시21분 서귀포시 토평동 소정방폭포 동측 절벽에서 산책 중이던 반려견이 추락했다는 신고가 접수됐다.
119구조대 현장 확인 결과 추락 지점은 지면에서 약 50m 아래로 도보로 접근하기 어려운 곳이었다.
드론을 활용해 확인한 결과 갯바위 위에 반려견이 살아 있는 것이 확인됐고, 구조대는 해경에 지원을 요청했다.
해경이 출동했으나 당시 강한 파도로 접근이 쉽지 않았다. 해경은 바다가 안정되기를 기다린 뒤 서핑보드를 이용해 추락 지점으로 진입, 구조에 성공했다.
반려견은 찰과상을 입었지만 큰 부상없이 견주에게 인계된 것으로 알려졌다.
한편 구조 과정에서 추락 충격 등으로 흥분한 반려견이 거칠게 저항하면서 해경 2명이 손을 물리고 갯바위에 긁히는 부상을 입었다.
다친 구조대원들은 임무 완수 후 광견병 감염 예방과 상처 치료를 위해 병원으로 이동해 치료를 받았다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사