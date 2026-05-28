일본 배구 국가대표, 대마 소지 혐의로 체포
사토 슌이치로… 205㎝ 장신 미들 블로커
대표팀은 합숙 중… 6월 국제대회 출전
일본 배구 국가대표 선수가 대마를 소지한 혐의로 경찰에 체포됐다.
지지통신 등은 28일 경시청이 대마 소지 혐의(마약단속법 위반)로 배구 일본대표 사토 슌이치로(26)씨를 체포했다고 보도했다.
사토씨는 전날 저녁 도쿄도 이타바시구의 한 파친코점에서 건조 대마를 소지한 혐의를 받고 있다. 구체적인 소지 경위나 적발 과정은 아직 알려지지 않았다.
사토씨는 아이치현을 연고로 하는 프로배구팀 ‘울프독스 나고야’ 소속이다. 키 205㎝의 장신을 활용해 주로 네트 중앙에서 상대 공격을 막고 속공에 가담하는 미들 블로커로 활약해왔다.
일본배구협회는 현재 대표팀이 도쿄도 기타구에서 합숙 중이라고 설명했다.
협회 담당자는 이번 체포와 관련해 “사실관계를 확인하고 있다”고 지지통신에 밝혔다. 아사히신문에는 “상황 파악 및 대응 방침을 협의 중”이라고 말했다.
일본대표팀은 다음 달부터 중국에서 열리는 네이션스리그에 출전한다.
협회는 이날 오후 2시30분부터 남자 일본대표팀의 올해 방침 등을 설명하는 기자회견을 열 예정이라고 아사히신문은 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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