일본 배구 국가대표, 대마 소지 혐의로 체포

사토 슌이치로… 205㎝ 장신 미들 블로커

대표팀은 합숙 중… 6월 국제대회 출전

일본 배구 국가대표 사토 슌이치로 선수. 본인 인스타그램 게시물 캡처

“상황 파악 및 대응 방침을 협의 중”이라고 말했다.