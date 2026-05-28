평창송어축제장, 사계절 관광거점 ‘평창송어파크’ 변신
강원도 평창군이 ‘오대천이 흐르는 평창송어파크’ 사업을 본격적으로 추진한다. 매년 겨울 오대천에서 열리는 평창송어축제를 사계절 머무는 관광 거점으로 전환하는 사업이다.
군은 문화체육관광부 주관한 2026년 계획 공모형 지역관광개발 사업 공모에 최종 선정됐다. 이에 따라 올해부터 5년간 국비 30억원 등 60억원을 들여 사업을 추진한다.
평창송어축제는 2006년 집중호우 피해를 본 진부면 주민들이 지역 경제회복에 뜻을 모아 2007년 처음 개최한 행사다.
송어 얼음낚시를 중심으로 겨울 레포츠와 체험, 먹거리, 공연이 펼쳐지는 문화체육관광부 지정 문화관광축제다.
꽁꽁 언 오대천 얼음 위에서 즐기는 송어 얼음낚시는 겨울 축제의 묘미를 선사한다. 수심 50㎝의 찬물에서 직접 송어를 잡는 맨손 송어 잡기는 축제의 대표 인기 프로그램이다.
올해로 20주년을 맞은 축제는 매년 20만명 이상이 찾는 지역 대표 축제로 성장했다. 그러나 겨울철에 한정된 축제 프로그램과 기후변화, 비축제 기간 방문 동기 부족은 과제로 남아있다.
군은 이 사업을 통해 송어 축제장 일원을 연중 관광객이 찾는 문화관광 거점으로 체질을 바꿀 계획이다. ‘오대천이 흐르는 평창송어파크’를 주제로 송어파크 거점 공간 조성, 사계절 프로그램 고도화, 오대산·진부 연계 로컬 프로그램 심화, 관광 운영 주체 구축, 브랜드 육성 및 홍보마케팅 등 5개 사업을 추진한다.
거점 공간 조성 사업은 진부면 송어 축제장 일원 1만5000㎡를 대상으로 추진된다. 축제 매표소 등 시설은 웰컴센터로 리모델링하고 폐 매립지 마당은 열린 광장으로 정비한다. 웰컴센터에는 안내·예약 기능, 카페 라운지, 굿즈 스토어, 송어 관련 전시·체험 공간, 운영사무국 등이 들어선다. 열린 광장은 공연, 마켓, 피크닉, 계절 행사, 포토존 등을 담는 복합 문화공간으로 활용된다.
송어를 단순 체험 대상이 아니라 미식, 생태교육, 공연, 마켓, 캠핑, 지역 상권 연계의 매개로 확장한다. 문화행사, 송어구이 캠핑, 송어미식회, 오대천 생태탐험대 등 계절별 상설 프로그램을 운영한다. 오대산, 진부 전통시장, 도시재생사업과 연계한 체류형 상품도 개발한다.
군은 이번 사업을 통해 주민 주도로 열리는 평창송어축제의 정체성을 유지하면서도 관광산업의 지속가능성을 높일 계획이다. 축제장 정비에 그치지 않고 오대산권 관광객을 진부 생활권으로 유입시키는 구조를 만들겠다는 구상이다. 계절 편중을 줄이고, 체류 시간과 지역 소비를 늘리는 것이 목표다.
사업이 마무리되면 평창송어파크 방문객이 현재 23만8000명에서 2030년 35만명으로 늘고 연간 매출액은 22억원에서 37억원으로 증가할 것으로 예상한다.
김복재 관광정책과장은 28일 “송어 축제는 지역 주민이 위기를 딛고 만들어 낸 평창의 상징 자원”이라며 “평창송어파크를 통해 겨울 축제의 성과를 사계절 관광과 지역경제 활성화로 이어가겠다”고 말했다.
평창=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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