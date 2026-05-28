사이버보안 꿈나무 키운다…세종시 ‘초·중·고 사이버보안 한마당’ 개최

행사는 세종경찰청 사이버범죄 수사관의 인공지능(AI)·사이버보안 윤리 교육, 사이버보안 분야 실무 종사자와 함께하는 진로 체험 등이 진행된다.

프로그램은 세종시청 대회의실에서 진행되며 6월 13일 중·고등학생 각 15명, 같은 달 20일에는 초등학생 30명을 대상으로 실시한다.

행사를 수료한 학생 전원에게는 세종시장 명의의 수료증이 발급된다. 심화실습에서 우수한 성과를 거둔 학생들에게는 세종시장상 및 세종시교육감상이 수여된다.

시상식은 7월 10일 정부세종컨벤션센터에서 열리는 ‘2026 핵테온 세종’ 국제 대학생 사이버보안 경진대회 시상식과 함께 진행된다.

자세한 사항은 초·중·고교 사이버보안 한마당 운영사무국으로 문의하면 된다.

김산옥 세종시 인공지능디지털담당관은 “더욱 발전하고 있는 AI 기반 사이버 위협에 맞춰 사이버보안 이해, 역량 강화 등 학생 수준별 맞춤형 교육 프로그램을 다양하게 운영하겠다”며 “학생들이 사이버보안 분야의 핵심인재로 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 말했다.