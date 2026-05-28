“힘 되겠네”… 제주도, 소상공인 질병·사망 때 대출금 상환 지원
이르면 9월부터 ‘대출안심보험’ 시행
소상공인이 사망하거나 중대 질병에 걸렸을 때 대출금 상환 부담을 덜어주는 금융 안전망이 제주에 새롭게 도입된다.
제주도는 도내 소상공인의 경영 안정을 위해 총 10억원 규모의 ‘소상공인 민생회복 대출안심보험 사업’을 추진한다고 28일 밝혔다.
지원 대상은 제주에 사업장을 두고 실제 운영 중이면서 1000만원 이상의 대출 잔액을 보유한 소상공인이다.
사망·암·뇌출혈·급성심근경색 등의 보장 사유가 발생하면 가입 금액 한도 내에서 대출 금융기관에 직접 보험금이 지급된다.
대출 잔액은 가입 시점을 기준으로 산정하며, 이후 잔액이 보장 금액 이하로 줄어들 경우 상환 후 남은 금액은 가입자에게 직접 지급한다.
도는 내달 중 사업을 전담할 수행보험사 선정 입찰을 진행하고, 이후 상품 구성과 금융감독원 인가 절차를 거쳐 오는 9월부터 본격 운영할 예정이다.
이번 사업은 금융위원회 보험업계 상생기금 사업 공모에 선정돼 추진된다. 금융위원회에서 9억원을 지원하고, 제주도가 1억원을 부담한다.
강애숙 경제활력국장은 “이번 대출안심보험은 예기치 못한 위기 앞에서 소상공인들을 지켜주는 제주형 금융 안전망”이라며 “도민이 체감할 수 있는 정책으로 안착시키겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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