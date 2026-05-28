순천시장 선거…여론조사 공표 금지 직전 조사서 노관규 ‘1위’
지난 26일 조사 결과 무소속 노관규 48.6%
민주당 손훈모 35.3%·진보당 이성수 12.3%
6·3지방선거 여론조사 공표 금지 기간 직전 이뤄진 순천시장 선거 여론조사에서 무소속 노관규 후보가 오차 범위 밖에서 1위를 달리고 있는 것으로 나타났다.
28일 여론조사 전문기관 코리아정보리서치가 서울경제TV 의뢰로 지난 26일 전남 순천시 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 한 ‘순천시장 적합도’ 조사 결과 무소속 노관규 후보가 48.6%의 지지율을 얻어 1위를 기록했다.
민주당 손훈모 후보는 35.3%, 진보당 이성수 후보는 12.3%로 뒤를 이었다. ‘잘 모름’은 2.0%, 특정 인물을 고르지 않은 응답은 1.8%였다. 노 후보와 손 후보의 격차는 13.3%p로 오차범위(±3.1%p) 밖이다.
성별 조사에서 노 후보는 남성(48.8%)과 여성(48.3%) 모두에게 고른 지지를 얻어 각각 36.6%와 34.0%에 그친 손 후보를 여유 있게 따돌렸다. 연령별로는 노 후보가 30대(57.7%)에서 가장 높은 지지를 받았고, 손 후보는 60대(49.3%)에서 강세를 보였다.
지역별로도 노 후보의 강세가 뚜렷했다. 승주읍·도사동 등 1지역(48.0%), 삼산동·덕연동 등 2지역(42.2%), 왕조1·2동과 신도시인 해룡면이 포함된 3지역(54.1%) 등 순천 전 지역에서 노 후보가 손 후보를 앞선 것으로 파악됐다.
당선 가능성을 묻는 질문에는 격차가 더 벌어졌다. 노 후보는 51.9%를 기록해 손 후보(36.7%)를 15.2%p 차로 크게 앞섰으며, 이성수 후보는 7.1%로 나타났다.
이번 조사는 지난 4월 말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 지역·성·연령대별 가중치를 부여(셀가중)해 지난 26일 하루 동안 실시됐다. 안심번호를 바탕으로 한 무선전화 가상번호(91%)와 유선전화 RDD(9%)를 이용해 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.5%(무선 16.3%, 유선 6.8%)이며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
한편, 선거일 6일 전인 이날부터 선거 당일인 6월 3일 오후 6시까지 정당 지지도나 당선인을 예상하게 하는 여론조사 결과를 공표하거나 인용해 보도할 수 없다. 다만 28일 전에 공표된 여론조사 결과를 인용하거나 금지 기간 전에 조사한 것임을 명시한 결과를 공표·보도하는 건 가능하다.
순천=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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