필로폰 20만명 투약분 밀반입 시도…태국인 검거

태국인 A씨의 주거지에서 압수한 야바 4212정. 서해지방해양경찰청 제공

20만명이 투약할 수 있는 필로폰을 국내로 밀반입하려 한 태국 국적 외국인이 해경에 검거됐다.

마약류를 외국인 선원과 외국인 유흥업소 종사자 등을 중심으로 국내에 유통할 계획이었던 것으로 조사됐다.