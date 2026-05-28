필로폰 20만명 투약분 밀반입 시도…태국인 검거
20만명이 투약할 수 있는 필로폰을 국내로 밀반입하려 한 태국 국적 외국인이 해경에 검거됐다.
서해지방해양경찰청은 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 태국 국적 A씨를 검거해 조사하고 있다고 28일 밝혔다.
A씨는 시가 24억원 상당의 필로폰 6.05㎏을 국내로 밀반입하려 한 혐의를 받는다. 해당 필로폰은 태국 현지에서 사전에 적발돼 태국 수사기관에 전량 압수됐다.
해경은 A씨가 밀반입하려 한 필로폰이 20만명이 투약할 수 있는 규모라고 설명했다. A씨는 이 마약류를 외국인 선원과 외국인 유흥업소 종사자 등을 중심으로 국내에 유통할 계획이었던 것으로 조사됐다.
해경은 앞서 지난 20일 A씨의 거처인 충남 천안시 한 주택에서 향정신성의약품인 ‘야바’ 4212정도 발견해 압수했다. 시가 2억원 상당이다.
류석암 서해해경청 마약수사대장은 “관계기관 간 공조 수사로 대규모 마약류의 국내 유입을 사전에 차단했다”며 “밀반입에 가담한 상선 조직과 국내 유통책 등에 대해서도 수사를 확대하겠다”고 말했다.
목포=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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