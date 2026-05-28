충북지사 선택은…29일부터 사전투표
신용한·김영환 후보 막판 표심 잡기
사전투표 하루 전인 28일 6·3 지방선거 충북지사에 출마한 후보들이 막판 표심잡기에 나서고 있다.
더불어민주당 신용한 후보는 도청에서 기자회견을 갖고 “이번 선거는 단순한 지방선거가 아니고 충북의 앞으로 4년, 나아가 10년의 미래를 결정하는 중요한 선택”이라고 밝혔다.
신 후보는 “화려한 자화자찬 공치사 앞에 멈춰 있는 충북을 다시 뛰게 만들 것 인지, 청년과 기업이 떠나는 충북을 변화시킬 것인지, 도민의 삶을 더 나은 방향으로 바꿔낼 것인 지가 이번 선거에 달려 있다”며 “이제는 바꿔야한다. 도민의 삶의 질을 바꾸는 실력 있는 도지사가 되겠다. 말만 하는 정치가 아니라 결과를 만드는 행정을 하겠다”고 약속했다.
그는 “청년이 돌아오는 충북을 만들겠다”며 “충북이 더 이상 수도권의 변방이 아니라 대한민국 혁신과 성장의 중심이 되도록 만들겠다”고 강조했다.
이어 “무엇보다 저는 갈등과 분열이 아닌 통합의 도정을 펼치겠다”며 “구시대 낡은 사고와 인물, 근거 없는 비방 네거티브로는 결코 충북도를 미래로 이끌어 나갈 수 없다”고 말했다.
신 후보는 “끝까지 낮은 자세로 도민 곁을 지키겠다”며 “충북은 반드시 바뀔 수 있다. 그 변화는 도민 여러분의 한 표에서 시작된다”고 전했다.
국민의힘 김영환 후보도 “이번 선거는 충북이 다시 멈출 것인지, 아니면 더 크고 강한 미래로 나아갈 것인지를 결정하는 매우 중요한 선택”이라고 강조했다.
김 후보는 “단순히 정당만 보고 선택하는 선거가 되어서는 안 된다”며 “충북의 미래 비전과 정책, 누가 실제로 일을 해 낼 수 있는지 냉정하게 판단해야한다”고 전했다.
그는 “신용한 후보는 충북의 미래에 대한 비전과 정책 경쟁보다 오로지 대통령만 내세우며 여론 중심의 선거를 치르려 하고 있다”며 “도민들은 충북의 미래를 두고 판단하려 하는데, 정작 후보 간 정책 경쟁과 검증은 실종됐다”고 지적했다.
그러면서 “대통령 지지율과 정치 구호만으로 도민의 선택을 받으려는 선거는 충북도민을 무시하는 것”이라며 “충분한 검증 없이 선거가 치러지고 이후 심각한 문제가 드러난다면 극단적으로는 재선거 상황까지 갈 수도 있다”고 전했다.
김 후보는 “충북의 미래를 어떻게 만들어 갈 것인지, 누가 실제로 충북을 발전시킬 사람인지 신중하게 판단해달라”며 “충북의 미래를 위해 반드시 투표에 참여해 주시기를 부탁드린다”고 말했다.
사전투표는 30일까지 이틀간 이뤄진다. 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다. 전국에 총 3571개 투표소가 설치된다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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