“인사 논란 억울, 준비된 국립오페라단 단장이라고 자부”
박혜진 단장 취임 간담회서 안영재 씨 사망 사고 논란에 대해 처음 입장 밝혀
“저를 둘러싼 인사 논란은 억울합니다. 저는 준비된 국립오페라단 단장이라고 생각합니다.”
박혜진 신임 국립오페라단 단장이 29일 서울 서초구 예술의전당에서 열린 취임 기자간담회에서 이같이 밝혔다. 문화체육관광부가 지난 4월 박 단장을 국립오페라단장으로 임명한 뒤 문화예술계에서는 서울시오페라단 단장 재임 시절 발생한 합창단원 안영재 씨 사망 사고 책임 논란으로 예술계의 거센 반발을 샀다.
박 단장은 “서울시오페라단 단장을 재임해서 5년 동안 하면서 오페라의 문턱을 많이 낮추는 여러 성과를 냈다. 합창단 사건과 관련해서는 잘못된 보도가 많았지만, 공식적으로 나서서 말하기가 어려웠다. 굉장히 억울한 입장이었다는 것만 밝히고 싶다”고 말했다.
지난 2023년 3월 서울시오페라단의 ‘마술피리’ 리허설 중 안씨가 무대장치에 부딪혔다. 서울시오페라단은 자체 합창단이 없어서 공연마다 민간 합창단을 외주 용역으로 계약하고, 민간 합창단은 다시 성악가들과 공연 계약을 맺는 시스템이다. 안 씨의 사고는 발생 당시 알려지지 않았다가 2024년 6월 안씨가 하반신 마비 판정을 입는 등 투병 사실이 언론을 통해 보도되면서 공론화됐다. 당시 공연계의 열악한 예술인 안전 및 산재 보상 문제가 논란이 된 가운데 2025년 10월 안 씨의 사망은 사회적 공분을 일으켰다.
박 단장은 “안영재 씨가 리허설에서 부상당했다는 것을 1년 뒤에나 알았다. 왜냐하면 내가 직접 캐스팅한 것도 아닌 데다 누가 그런 얘기를 알려주지도 않았다. 또 400㎏ 무대 세트가 눌렀다는 이야기는 사실이 아니다. 당시 리허설 동영상이 있다”고 억울해 했다. 이어 “경찰이 해당 사건을 조사했고, 나는 무혐의 불구속 송치로 끝났다”고 강조했다.
안 씨 사망 사건에 대한 박 단장의 해명 이후 도의적인 책임에 대한 질문이 이어졌다. 박 단장은 해당 사건을 둘러싼 논란에도 불구하고 공식적으로 유감을 표명한 적이 없다. 이날 그에 관한 입장을 묻자 박 단장은 “안영재 씨 사고에 대해서는 유감스럽게 생각한다”면서 “공연계에서 안전사고가 많이 일어난다. 그런 일이 일어나지 않도록 국립오페라단에 온 뒤 연세대 세브란스 병원과 협의해 부상자가 발생하면 신속하게 처치를 받는 시스템을 구축하려고 한다”고 피력했다.
이날 기자간담회에서는 대구와 부산 등에서 국립오페라단 이전을 요구하는 목소리에 대한 질문도 나왔다. 지난해 윤석열 정부 시절 문화체육관광부는 지역 발전을 위해 국립예술단체를 지역으로 내려보내는 것이 필요하다는 이슈를 던졌다. 당시 어떤 논의 과정도 없는 문체부의 일방적 발표에 예술계의 비판이 컸던 데다 정권 교체로 수면 아래로 내려갔던 국립오페라단 이전 문제는 최근 지방 선거를 앞두고 다시 쟁점이 됐다.
박 단장은 “국립오페라단은 정기 공연 외에도 문화 소외 지역을 중심으로 지역에서 많은 순회공연을 올리고 있다. 지역 이전과 관련해 합의가 나오지 않은 상황에서 국립오페라단은 현재 조건에서 최선을 다하겠다”면서 “국립오페라단이 레퍼토리를 축적하지 못하는 등 근본적인 문제는 국립오페라하우스가 없다는 것이다. 이와 관련해서는 권한이 있는 정부나 국회 등에 꾸준히 의견을 전달하겠다”고 말했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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