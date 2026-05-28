시사 전체기사 [속보] 이란혁명수비대 “미 공군기지 공격…결과는 미국 책임” 입력:2026-05-28 12:26 수정:2026-05-28 12:37 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이란 수도 테헤란의 광장에서 6일 열린 친정부 집회에서 한 남성이 호르무즈 해협의 그래픽과 도널드 트럼프 미 대통령의 입술이 꿰매진 대형 광고판 앞에서 이란 국기들 흔들고 있다. AP뉴시스[속보] 이란혁명수비대 “미 공군기지 공격…결과는 미국 책임”백재연 기자 energy@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 디지털뉴스부 백재연 기자 energy@kmib.co.kr 1214 응원하기 안녕하세요. 백재연 기자입니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 2 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 BTS 공연 숙박비 논란에…李 “숙박업체 명단 공개했으면” 2 “나무호 타격 비행체, 이란 누르 대함미사일 추정” 3 “코스피는 대통령 아니라 삼닉이 잘한 것” vs “그래도 이번에는 김부겸” 4 한동훈 선전 분위기?…정청래 “일종의 착시현상” 일축 5 박근혜, 부울경 강행군… 韓 “이길 후보 나뿐” 해당분야별 기사 더보기 1 코스피 ‘8천피’ 여파… 국민연금 170조 매도폭탄 터지나 2 “16억 아파트 살게요”… 큰 손 된 ‘삼전 남편·하닉 아내’ 3 “中 창신메모리 상장이 코스피 발목 잡을 수도” 4 ‘우리도 삼전처럼’ 파업 불씨 확산… 카카오 2차 조정 결렬 5 코스피 연일 사상 최고인데… ‘하닉’ 없는 사람 서러워 살겠나 해당분야별 기사 더보기 1 “삼성 반도체 공장 멈추겠다” 타워크레인 노동자 총파업 2 “업황 좋을 때 목돈 벌어놓자”… 자산계급 오르려는 욕망 깔려 3 제주항공, ‘파손 캐리어’ 승객서명 위조 논란 4 [속보] ‘한덕수 재판서 위증’ 윤석열 전 대통령 무죄 5 최승호 삼전 노조위원장 “경솔·부적절 발언 사과” 해당분야별 기사 더보기 1 야쿠자가 마일리지 쌓은 죄… 폭력단 숨통 조이는 ‘약관의 덫’[이세계도쿄] 2 [속보] 이란혁명수비대 “24시간 동안 선박 23척 호르무즈 통과” 3 [속보] “미군, ‘호르무즈 위협’ 이란 드론 요격… 군사기지 공습 4 태안 앞바다서 붙잡힌 중국인, 반체제 인사 둥광핑이었다 5 [속보] “호르무즈 인근 이란 남부 항구도시서 연쇄 폭발음” 해당분야별 기사 더보기 1 박은빈 “10년 만에 까부는 역할… 슈퍼히어로 연기 즐거워요” 2 숨은 더 차고 공은 더 빠르다…고지대와 싸우는 홍명보호 3 “아내가 부른 10만원 대리기사, 7억짜리 ‘한국오픈 신화’ 됐다”…양지호, 한국오픈 사상 최초 ‘예선 통과자 우승’ 대기록 4 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 5 ‘원더풀스’ 박은빈 “한바탕 신나게 논 작품…슈퍼히어로 연기 기뻤죠” 해당분야별 기사 더보기 1 “한국형 생도넛 개척… 우릴 따라오게 할 것” 2 명품 맛 그대로… 실패 없는 힙함 3 ‘화려한 도시 풍경 사이 오래된 모습’ 충북 청주… 옛 벙커 채운 무한한 가능성과 잠재성 4 “교회 어디 갈까” 막막했던 개발자…작은 교회와 성도 잇다 5 에스메 콰르텟 “10년간 계속 성장해온 것에 보람” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 공수처도 조작기소 특검법에 우려 “신중 검토 필요” “전보다 더 활발” 건강한 늑구… 오월드 재개장 준비 코스피 연일 사상 최고인데… ‘하닉’ 없는 사람 서러워 살겠나 “코스피는 대통령 아니라 삼닉이 잘한 것” vs “그래도 이번에는 김부겸” ‘영업비밀 해외유출’ 신고자에 최대 2억원 포상금 “나무호 타격 비행체, 이란 누르 대함미사일 추정” 청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…신상정보 공개 숨은 더 차고 공은 더 빠르다…고지대와 싸우는 홍명보호 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요