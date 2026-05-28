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[속보] 카카오 정신아 “여러 우려 불확실성 해소 못해 진심 송구”

입력:2026-05-28 12:09
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[속보] 카카오 정신아 “여러 우려 불확실성 해소 못해 진심 송구”

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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