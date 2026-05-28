경주시, 스포츠 열기 ‘후끈’…마라톤·수영·야구대회 잇따라 개최
경북 경주시가 마라톤과 수영, 야구 등 대규모 체육대회를 연이어 개최하며 스포츠 도시로서의 입지 강화에 나선다.
경주시는 오는 31일 ‘제24회 경주 동호인 마라톤대회’와 ‘제9회 경주시수영연맹회장배 전국 마스터즈 수영대회’, 다음 달 1일 ‘제73회 전국 중학야구 선수권대회’를 각각 개최한다고 28일 밝혔다.
‘제24회 경주 동호인 마라톤대회’는 서천둔치 생활체육광장에서 열리며, 경북 도내 마라톤 동호인 1000여 명이 참가해 경주 도심과 자연경관을 배경으로 레이스를 펼친다.
같은 날 북경주체육문화센터에서는 ‘제9회 경주시수영연맹회장배 전국 마스터즈 수영대회’가 개최된다. 초등부와 일반부로 나뉘어 자유형·배영·평영·접영 등 개인전과 계영·혼계영 등 단체전 경기가 진행된다. 전국에서 400여 명의 선수들이 참가할 예정이다.
다음 달 1일부터는 대한야구소프트볼협회가 주최하는 ‘제73회 전국 중학야구 선수권대회’가 경주베이스볼파크 등지에서 열린다. 전국 65개 팀, 2300여 명의 선수단이 참가하는 국내 최대 규모의 중학교 야구대회로, 조별리그와 결선 토너먼트 방식으로 치러진다.
시는 이번 대회 기간 선수단과 임원, 학부모, 동호인 등 수천 명이 지역을 찾을 것으로 보고 있다. 이에 따라 숙박·외식업 등 지역 상권에도 일정 수준의 경제적 파급효과가 있을 것으로 기대된다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “선수단과 동호인들이 역사문화도시 경주에서 마음껏 기량을 펼치고 좋은 추억을 만들길 바란다”며 “우수한 체육 인프라와 풍부한 대회 운영 경험을 바탕으로 스포츠 도시 경주의 위상을 더욱 높여 나가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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