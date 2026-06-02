밤샘 개표가 남기는 통증…선거 현장 속 허리 건강 주의보
[톡톡, 新한방건강법]37
6·3 지방선거가 하루 앞으로 다가왔다. 전국 단위 선거가 치러지는 날이면 개표소에는 긴장감이 맴돈다. 개표가 시작되는 순간부터 개표 참관인과 선거 사무원, 전산 담당자, 분류기 운영 인력 등 수많은 사람들이 각자의 자리에서 분주하게 움직인다. 국민들은 TV 화면 속 빠르게 올라가는 개표율과 득표 수에 주목한다.
다만 해당 숫자 뒤에는 밤샘 근무를 이어가는 현장 인력들의 노고가 숨어 있다. 특히 개표 작업은 새벽까지 장시간 이어지는 고강도 반복 노동에 가깝다. 개표 현장에서는 무거운 투표함을 옮기고 허리를 숙인 채 투표지를 정리하며, 좁은 공간에서 반복적으로 몸을 비트는 일이 계속된다. 특히 투표지를 넘기고 분류하고, 확인하는 동작을 반복하다 보면 긴장 상태가 지속되면서 피로가 쌓일 수밖에 없다.
특히 이 같은 자세들은 허리에 상당한 부담을 안긴다. 척추는 서 있을 때보다 앉아 있을 때 더 높은 압력을 받는다. 여기에 허리를 앞으로 숙인 자세가 더해지면 디스크 내부 압력은 더욱 증가한다. 뿐만 아니라 새벽 시간까지 이어지는 야간 근무는 허리 건강에 악영향을 미친다. 일반적으로 밤이 되면 체온이 떨어지고 혈액 순환이 둔화되는데, 이 상태에서 오래 앉아 있거나 반복 작업을 하면 근육 피로 회복이 늦어진다. 특히 새벽 시간대에는 피로 누적과 집중력 저하가 동시에 나타나면서 잘못된 자세가 반복되기 쉽다.
실제 일부 커뮤니티에는 새벽까지 이어지는 반복 업무로 체력 소모가 상당하며 근골격계 통증을 느꼈다는 개표 업무 후기도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 특히 허리 디스크 같은 질환을 이미 앓고 있던 사람이라면 장시간 개표 업무 이후 증상이 악화될 수 있어 주의가 필요하다. 허리 통증과 함께 다리 저림이나 당김 증상이 동반된다면 단순 피로 이상의 문제일 가능성도 고려해야 한다.
한의학에서는 이 같은 허리 통증을 단순 근육 문제만이 아니라 ‘기혈 순환 장애’ 관점에서도 바라본다. 오랜 시간 같은 자세를 유지하거나 과로가 지속되면 기혈의 흐름이 정체되고 근육과 관절 주변에 피로 물질이 쌓여 통증과 뻣뻣함이 발생한다고 본다. 이에 침 치료를 통해 긴장된 근육을 이완시키고 통증 부위 혈류 순환 개선을 돕는다. 또한 정제된 한약재 성분을 경혈에 주입하는 약침 치료로 염증과 통증을 빠르게 가라앉힌다. 추나 요법은 틀어진 척추와 관절의 균형 회복을 유도해 허리 부담을 줄이는 데 활용된다. 한의통합치료의 허리 통증 개선 효과는 여러 연구를 통해 입증된 바 있다. 그중 ‘임상의학저널(Journal of Clinical Medicine)’에는 자생한방병원이 중증 허리 디스크 환자들을 대상으로 침, 추나요법 등 한의통합치료와 약물 치료를 비교한 연구 논문이 실렸다. 논문에 따르면 치료 전 평균 통증숫자평가척도(NRS, 0~10)는 한의치료군이 6.25, 약물치료군이 6.65로 유사했으나, 치료 종료 후 한의치료군의 NRS가 2.45까지 감소했다. 반면 약물치료군은 4.33으로 개선 폭이 작았다.
선거 결과를 만들어내는 것은 득표 숫자이지만, 그 숫자를 끝까지 확인하고 지켜내는 것은 결국 사람의 몫이다. 새벽까지 이어지는 긴장 속에서 반복 작업을 감당하는 개표 인력들에게 허리 통증은 단순한 피로 이상의 부담이 될 수 있다. 특히 통증을 방치하면 만성 척추 질환으로 이어질 가능성도 있는 만큼, 선거 이후 충분한 휴식과 조기 관리가 중요하다. 민주주의 현장을 묵묵히 지켜낸 이들의 노고만큼이나, 몸의 이상 신호에도 관심을 기울여야 할 때다.
김영익 울산자생한방병원장
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