‘깜깜이’ 앞두고 대혼전… 서울 與 약우세 속 접전, 부산‧대구 박빙
6·3 지방선거 및 재·보궐선거 판도가 안갯속에 빠졌다. 28일부로 여론조사 공표가 금지된 가운데 서울 부산 대구 등 주요 격전지 판세는 접전으로 흐르는 양상이다.
서울에서는 여당이 접전 속 근소한 우위를 잡고 있다. 여론조사 전문기관 리서치앤리서치가 동아일보 의뢰로 지난 24~26일 서울 거주 성인 800명을 대상으로 조사한 결과, 응답자 49.6%가 정원오 더불어민주당 후보에게 투표하겠다고 답했다. 오세훈 국민의힘 후보를 뽑겠다는 응답은 36.4%로 나타났다. 같은 기관이 역시 동아일보 의뢰로 지난 3월 말 실시한 조사에서도 정 후보(42.6%)가 오 후보(28.0%)에 앞섰다.
격차가 더 적게 나타난 조사 결과도 있다. KBS 의뢰로 한국리서치가 지난 21~25일 서울 유권자 800명을 상대로 실시한 지지도 조사의 경우 정 후보가 42%, 오 후보가 36%를 얻어 오차범위 내 접전을 벌이는 것으로 나타났다.
대구시장 선거 판세는 더 어지럽다. 동아일보 의뢰로 리서치앤리서치가 지난 24~26일 대구 유권자 802명을 조사한 결과 김부겸 민주당 후보가 41.8%, 추경호 국민의힘 후보가 45.1%를 얻어 오차범위 내 접전 양상을 보였다. 전날 발표된 대구MBC-에이스리서치 조사에서는 두 후보 간 격차가 1.4%포인트로 더 작다는 결과가 나왔다.
부산시장도 마찬가지다. 리서치앤리서치 조사(부산 유권자 800명 대상으로 지난 24~26일 시행)에서 전재수 민주당 후보는 45.8%를 얻어 박형준 국민의힘 후보(39.5%)와 오차범위 내 접전을 벌였다. 다만 지난 21~25일 KBS 의뢰로 진행된 한국리서치 조사에서는 전 후보가 46%로 박 후보(34%)에 크게 앞섰다.
보수진영 단일화가 사실상 무산된 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서는 한동훈 무소속 후보가 하정우 민주당 후보와 접전 중인 것으로 드러났다. CBS가 한국사회여론연구소에 의뢰해 지난 26~27일 북구갑 선거구 유권자 503명을 조사한 결과 한 후보가 40.7%, 하 후보는 35.8%의 지지율을 기록했다.
중앙선거여론조사심의위원회에 따르면 이날부터 다음달 3일 오후 6시까지 시행하는 선거 관련 여론조사는 공표가 금지된다. 인용 보도도 마찬가지다. 단 28일 전에 공표된 여론조사 결과를 인용하거나 금지 기간 전에 조사한 것임을 명시한 결과를 공표·보도하는 것은 가능하다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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