시사 전체기사

‘깜깜이’ 앞두고 대혼전… 서울 與 약우세 속 접전, 부산‧대구 박빙

입력:2026-05-28 11:33
공유하기
글자 크기 조정
서울시장 선거에 출마한 정원오(왼쪽) 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 지난 25일 각각 서울 영등포 타임스퀘어와 수서역 만남의광장에서 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 및 재·보궐선거 판도가 안갯속에 빠졌다. 28일부로 여론조사 공표가 금지된 가운데 서울 부산 대구 등 주요 격전지 판세는 접전으로 흐르는 양상이다.

서울에서는 여당이 접전 속 근소한 우위를 잡고 있다. 여론조사 전문기관 리서치앤리서치가 동아일보 의뢰로 지난 24~26일 서울 거주 성인 800명을 대상으로 조사한 결과, 응답자 49.6%가 정원오 더불어민주당 후보에게 투표하겠다고 답했다. 오세훈 국민의힘 후보를 뽑겠다는 응답은 36.4%로 나타났다. 같은 기관이 역시 동아일보 의뢰로 지난 3월 말 실시한 조사에서도 정 후보(42.6%)가 오 후보(28.0%)에 앞섰다.

격차가 더 적게 나타난 조사 결과도 있다. KBS 의뢰로 한국리서치가 지난 21~25일 서울 유권자 800명을 상대로 실시한 지지도 조사의 경우 정 후보가 42%, 오 후보가 36%를 얻어 오차범위 내 접전을 벌이는 것으로 나타났다.


대구시장 선거 판세는 더 어지럽다. 동아일보 의뢰로 리서치앤리서치가 지난 24~26일 대구 유권자 802명을 조사한 결과 김부겸 민주당 후보가 41.8%, 추경호 국민의힘 후보가 45.1%를 얻어 오차범위 내 접전 양상을 보였다. 전날 발표된 대구MBC-에이스리서치 조사에서는 두 후보 간 격차가 1.4%포인트로 더 작다는 결과가 나왔다.

부산시장도 마찬가지다. 리서치앤리서치 조사(부산 유권자 800명 대상으로 지난 24~26일 시행)에서 전재수 민주당 후보는 45.8%를 얻어 박형준 국민의힘 후보(39.5%)와 오차범위 내 접전을 벌였다. 다만 지난 21~25일 KBS 의뢰로 진행된 한국리서치 조사에서는 전 후보가 46%로 박 후보(34%)에 크게 앞섰다.

보수진영 단일화가 사실상 무산된 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서는 한동훈 무소속 후보가 하정우 민주당 후보와 접전 중인 것으로 드러났다. CBS가 한국사회여론연구소에 의뢰해 지난 26~27일 북구갑 선거구 유권자 503명을 조사한 결과 한 후보가 40.7%, 하 후보는 35.8%의 지지율을 기록했다.


중앙선거여론조사심의위원회에 따르면 이날부터 다음달 3일 오후 6시까지 시행하는 선거 관련 여론조사는 공표가 금지된다. 인용 보도도 마찬가지다. 단 28일 전에 공표된 여론조사 결과를 인용하거나 금지 기간 전에 조사한 것임을 명시한 결과를 공표·보도하는 것은 가능하다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
태안 앞바다서 붙잡힌 중국인, 반체제 인사 둥광핑이었다
[속보] 최승호 삼전 초기업노조 위원장 “경솔·부적절 발언 사과, 책임 다하겠다”
[속보] “미군, ‘호르무즈 위협’ 이란 드론 요격… 군사기지 공습
남극 기지에서 흉기 만든 대원, 동료 살해 예비 혐의로 기소
BTS 공연 숙박비 논란에…李 “숙박업체 명단 공개했으면”
격차 좁혀지자 국민의힘 ‘김칫국’… 당권 유지 목소리
정부 “이란산 터보 제트엔진과 유사… 부품 각인도 확인”
“실거주 아니면 혜택 없다”… ‘상생임대인 제도’ 폐지 기로
국민일보 신문구독