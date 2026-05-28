[속보] 신현송 한은 총재 “적절한 시기에 기준금리 인상 필요”
신현송 “중동 전쟁 올해 성장률 0.4% 포인트 낮추는 요인”
신현송 한국은행 총재가 28일 “적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다”고 밝혔다. 지난달 취임한 신 총재가 금리 인상의 필요성을 공식 언급한 것은 이번이 처음이다. 연내 금리 인상 가능성이 커지는 형국이다.
신 총재는 이날 금융통화위원회 회의 이후 기자간담회에서 “금리인상 시기와 속도는 앞으로 입수되는 데이터를 토대로 물가상승 압력의 확대 정도와 경기 개선흐름, 금융 안정 상황 등을 점검하며 결정해나가겠다”며 이 같이 밝혔다.
실제 이날 금통위 회의에선 위원 2명이 인상 소수의견을 내기도 했다. 올해 들어 기준금리 결정 표결에서 인상 소수의견이 나온 것도 이번이 처음이다.
한은 금통위는 이날 기준금리를 현 수준인 연 2.50%로 유지하기로 했다. 다만 장용성 위원과 유상대 위원은 기준금리를 연 2.75%로 올리는 것이 바람직하다는 의견을 냈다. 전체 7명 중 5명은 동결에 찬성했지만, 2명이 인상 필요성을 공식 제기하면서 금통위 내부의 기류 변화가 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.
이번 결정은 단순한 동결로 보기 어렵다. 금통위는 통화정책방향문에서 “향후 통화정책은 물가상승 압력의 확대 정도와 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 기준금리 인상 시기 등을 결정해 나갈 것”이라고 밝혔다. 앞선 회의에서 주로 ‘동결’과 ‘추가 점검’에 방점이 찍혔다면, 이번에는 향후 정책 방향으로 ‘인상 시기’가 명시된 셈이다.
금통위원들의 6개월 후 조건부 금리전망도 인상 쪽으로 크게 기울었다. 이번 회의에서 제시된 21개 점 가운데 3.25%가 2개, 3.00%가 10개, 2.75%가 7개였고 현 수준인 2.50%는 2개에 그쳤다. 지난 2월 전망에서는 2.50%가 16개로 대부분을 차지했고 2.75%는 1개에 불과했다. 석 달 만에 금통위원들의 금리 전망 중심이 현 수준 유지에서 추가 인상 쪽으로 이동한 것이다.
신 총재는 중동 전쟁과 관련해선 “올해 성장률을 0.4% 포인트 낮추는 요인”이라고 강조했다. 그러면서 “중동 사태가 조기 해결되면 올해 경제성장률 전망치가 2.6%보다 더 높아질 수 있다”고 덧붙였다.
이날 한은은 올해 경제성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 상향 조정했다. 반도체를 중심으로 한 수출 증가세와 내수 경기 회복세를 반영한 결과로 해석된다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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