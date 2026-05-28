[속보] 신현송 한은 총재 “적절한 시기에 기준금리 인상 필요”

신현송 “중동 전쟁 올해 성장률 0.4% 포인트 낮추는 요인”

신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

금리인상 시기와 속도는 앞으로 입수되는 데이터를 토대로 물가상승 압력의 확대 정도와 경기 개선흐름, 금융 안정 상황 등을 점검하며 결정해나가겠다”며 이 같이 밝혔다.

신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 취임 후 첫 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. 뉴시스

중동 사태가 조기 해결되면 올해 경제성장률 전망치가 2.6%보다 더 높아질 수 있다”고 덧붙였다.